Ștefan Ciuculescu a fost eliminat de la „Survivor România”, după ce a fost nominalizat de Zanni

Concurentul nu a fost uimit de alegerea făcută de Zanni, colegul lui din echipa Faimoșilor, dar regretă că nu a putut merge mai departe în competiție, spune că avea mai multe de demonstrat.

„Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară.

Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte…”, a declarat acesta la Kanal D, conform wowbiz.ro.

Una dintre declarațiile lui a surprins, Ștefan Ciuculescu își dorește ca Elena Marin să câștige competiția.

„Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dv. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a mai spus Ștefan Ciuculescu înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Zanni l-a nominalizat pe Ștefan Ciuculescu pentru eliminare

Zanni a fost ales preferatul publicului și a fost nevoit să facă o nominalizare. Pe Ștefan Ciuculescu l-a ales și a și explicat motivul.

„În momentul ăsta toată lumea îmi cunoaște părerile despre toți. Votul meu poate să meargă doar spre unul, nu pentru că nu-mi place de el, ci pentru că nu am alternativă. Sebi este o ultimă opțiune, nu o alternativă. Votul meu merge către Ștefan. Îmi e foarte drag, dar el este cel mai drept și asumat din orice punct de vedere de la Survivor. Ștefan are tot respectul meu”, a precizat Faimosul.

Acum șapte zile, în ediția din 13 iunie, Raluca Dumitru a fost eliminată de la „Survivor România”.

