Emoțiile și provocările de la Asia Express l-au copleșit pe Ștefan Floroaica, care nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre iubita lui, Sânziana Negru. Concurentul, aflat în competiție alături de Alexandru Ion, a ajuns în casa unei localnice, unde a povestit despre relația sa și despre cât de greu îi este să stea departe de partenera sa de viață.

„I-am povestit de Sânziana și de faptul că a participat la o ediție precedentă. Ei i se părea foarte greu ce facem (…) Și-a zis: «Imaginează-ți cum e să ai sub 50 kilograme, să cari și rucsacul ăsta în spate, să duci și toată experiența până la final și să o și câștigi.» Am 90 de kilograme, aproape dublu, și când car rucsacul ăla, mi se pare greu. Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici. În continuare mă întreb cum o fi reușit ea”, a spus Ștefan Floroaica, la Asia Express.

Ștefan Floroaica s-a despărțit cu greu de Sânziana Negru

Ștefan a mărturisit că dorul de Sânziana reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale competiției, chiar mai grea decât probele. El a rememorat faptul că Sânziana Negru a participat în sezonul 6 al emisiunii, unde a făcut echipă cu Laura Giurcanu și a câștigat. Localnica s-a arătat surprinsă de rezistența influenceriței în fața unei astfel de aventuri, moment în care Ștefan Floroaica a recunoscut că acum o apreciază și mai mult.

„Mi-e foarte dor de Sânziana. Îmi e foarte dor de ea. Nu aș vrea să plâng. Am mai fost despărțiți când ea a fost la America atunci, doar că eram la începutul relației, nu ne cunoscusem așa de bine. Cred că acum e prima oară când suntem despărțiți, după ce ne-am cunoscut mai bine”, a mai declarat concurentul.

Deși despărțirea temporară este dificilă, Ștefan Floroaica demonstrează că relația lui cu Sânziana Negru este mai puternică ca niciodată, fiecare probă trăită la Asia Express întărindu-i sentimentele și mai mult.

