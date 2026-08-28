Cu un refren puternic, construit în jurul ideii „te vreau atât de rău, atât de tare”, piesa surprinde perfect paradoxul unei iubiri toxice: te doare, știi că nu îți face bine, dar continui să o vrei. Este povestea unei relații în care despărțirea pare imposibilă, iar atracția și sentimentele sunt mai puternice decât rațiunea.

„Atât de tare” vorbește despre blocări și deblocări, despre „te iubesc” spus după „lasă-mă în pace” și despre acel gen de conexiune din care, oricât ai încerca, nu reușești să pleci.

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Prin această lansare, Ștefania și Andrei Bănuță aduc în prim-plan o poveste în care mulți se pot regăsi: iubirea care doare, dar pe care încă o vrei, care te obsedează și pe care o visezi în fiecare noapte.

„Atât de tare” este rezultatul colaborării dintre artiști și producători care au construit împreună soundul și povestea piesei. Muzica este semnată de Andrei Bănuță, Ștefania Codreanu, Cezar Gună, Mario Morar și Ștefan Ioniță, în timp ce versurile poartă semnătura lui Andrei Bănuță, Ștefania Codreanu și Cezar Gună. Producția piesei este realizată de Mario Morar și Ștefan Ioniță, cei care completează universul sonor al piesei.

Despre Ștefania

Ștefania este una dintre artistele care s-au remarcat printr-o combinație de voce, personalitate și energie scenică, construindu-și de-a lungul timpului un univers muzical cu influențe pop și dance. Publicul o cunoaște prin piese precum „Ma Bebe”, „Kef Halak”, „What If” și „Romanian Girl”, dar și prin colaborări care au devenit parte din parcursul său muzical.

În anul 2026, ea a lansat „Nu mă grăbesc”, „Bumburum” și „I Guess”, cea mai recentă lansare a sa, din luna iulie. Cu un stil care combină naturalețea cu o puternică identitate pop, Ștefania continuă să experimenteze și să își extindă zona artistică.

Despre Andrei Bănuță

Andrei Bănuță este unul dintre artiștii tineri care s-au făcut remarcați în ultimii ani printr-o prezență constantă în muzica românească actuală, atât prin piesele proprii, cât și prin colaborări care au ajuns rapid la public. Cu lansări difuzate pe radio și ascultate pe platformele digitale, artistul și-a construit o identitate recognoscibilă, în care sensibilitatea, emoția directă și timbrul său vocal joacă un rol esențial.

În ultima perioadă, Andrei Bănuță a fost prezent în atenția publicului prin colaborări precum „Old Friend”, alături de Vescan, și „Iubirea într-un om”, alături de Alina Eremia, piese care sunt în topurile radiourilor și i-au confirmat versatilitatea și capacitatea de a se mișca natural între zone muzicale diferite, păstrând aceeași apropiere de public.

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