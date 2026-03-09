O româncă povestește cum a reușit să ajungă din Dubai în România, după izbucnirea crizei din Orient

Andra plecase în Dubai alături de un grup de prieteni, în total opt persoane. Românii ar fi trebuit să revină în țară cu un zbor direct din Dubai la Iași, însă compania aeriană a anulat cursa și biletele, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Așa a început pentru grupul de tineri și „vânătoarea” de bilete de avion și soluții prin care să se poată întoarce acasă. Tânăra a povestit întreaga experiență într-un videoclip pe care l-a postat pe TikTok și care a devenit viral.

„A venit și ziua în care a trebuit să plecăm, bineînțeles că biletul nostru spre Iași a fost anulat, a fost și zborul anulat. Auzisem diferite păreri pe acolo, ne împrietenisem cu toți românii și unii ne spuneau că primiseră mesaj de la compania aeriană că zborul se anulează, dar de fapt zborul se opera, probabil cu alți oameni care erau de mai mult timp în Dubai și care aveau cumva prioritate să plece spre casă”, a explicat Andra, încă de la începutul videoclipului de pe TikTok.

Tânăra și prietenii ei au decis să își încerce norocul direct în aeroport

Andra mărturisește că au decis să meargă direct în aeroport, sâmbătă, când ar fi avut biletele de avion. Tânăra și prietenii săi sperau doar să găsească o cursă spre Europa, iar apoi aveau să revină mai ușor în țară.

„Am zis să mergem în aeroport sâmbătă, când aveam zborul nostru că poate cursa se operează și putem prinde un bilet sau poate ne putem reruta la un zbor spre Europa. Din Europa știm că ajungem mai ușor acasă”, a mai precizat ea.

Odată ajunși în aeroport, au primit confirmarea că zborul spre Iași este anulat. Totuși au încercat să schimbe ruta și să găsească un alt oraș din Europa, din care să poată ajunge mai ușor în țară. Modelul fusese urmat de un alt prieten care găsise un zbor din UAE până în Elveția.

„Am ajuns la aeroport. Ni s-a spus că zborul e anulat și am încercat să schimbăm biletele, dar la Terminalul 2 ne-au spus că nu se poate, doar să luăm  bilete a doua zi spre Italia (…) Am primit mesaj de la un prieten care ne-a spus că a primit rerutare spre Elveția. Am zis să mergem și noi la Terminalul 3, am încercat să vorbim, dar prima dată ne-au spus că nu ne poate schimba biletele”, a mai povestit Andra, pe TikTok.

Ce s-a întâmplat când grupul de români a vrut să schimbe destinația

Tânăra mărturisește că au reușit să schimbe în aeroport biletele de la cursa anulată la Iași cu un zbor în acea dimineață, până la Sofia.

„Am găsit niște angajați ai aeroportului pe care i-am întrebat cum am putea să ne rerutăm. Ne-au găsit bilete la toți opt. Am găsit bilete spre Sofia.

Ne-au dat biletele (…) am ajuns la pașapoarte, toată lumea era grăbită că știam că mai avem jumătate de oră și pleca avionul. Poarta era în capătul celălalt, am avut de alergat de ne-au ieșit plămânii din noi (…) Am ajuns în avion și am mai stat acolo o oră și am făcut șase ore și 20 de minute până la Sofia”, povestește ea.

Drumul din Bulgaria la Iași a durat peste 10 ore

Grupul de turiști români a ajuns la Sofia, iar de acolo au decis să ia un autocar spre București. A urmat o cursă de șase ore până în Capitală și mai apoi un drum cu mașina personală până la Suceava.

 
 @andrachiscan Partea a doua✈️ Cum am ajuns in Romania💙 #dubai #dubai🇦🇪 #emirates #burjkhalifa ♬ sunet original - Andra Chiscan

„În Bulgaria, doi dintre noi nu am mai avut bagaje. Sperăm să le găsim. (…) A fost un zbor ok, a mers foarte bine totul. Din Bulgaria am luat un autocar cu care am mai făcut șase ore. Eram plin autocarul cu români”, a mai mărturisit ea.

Cât a durat drumul din Dubai la Iași pentru grupul de turiști români

Andra mărturisește că a făcut peste 12 ore în locul unei curse care ar fi trebuit să dureze aproximativ șase ore.

„Am făcut șase ore și jumătate cu avionul, șase ore cu autocarul și încă șase ore cu mașina de la București până acasă”, a mai povestit tânăra, pe TikTok.

În ciuda crizei din Orientul Mijlociu, tânăra mărturisește că i-a plăcut vacanța în Emirate și spune că tot timpul s-a simțit în siguranță în Dubai.

„Vacanța în Dubai mi-a plăcut foarte mult, nu m-am temut, în afară de prima seară când a fost o experiență nouă. M-am simțit în siguranță în țara aia, mi-a plăcut foarte mult totul”, a mai adăugat ea la final.

522.000.000 de euro, transferate din PNRR pentru ca România să poată să finalizeze 9 spitale noi
Știri România 20:48
522.000.000 de euro, transferate din PNRR pentru ca România să poată să finalizeze 9 spitale noi
O transmisie interceptată din Iran a pus în alertă SUA: poate fi destinată unei celule secrete teroriste
Știri România 20:02
O transmisie interceptată din Iran a pus în alertă SUA: poate fi destinată unei celule secrete teroriste
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
