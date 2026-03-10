Foarte interesant, Fritz a adăugat că discuțiile sunt față în față, în privat și au loc într-o sală unde nu există microfoane prin care SRI sau alte servicii secrete de informații să înregistreze dialogurile.

„Eu vorbesc cu el în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim de obicei. Vorbim și la telefon dacă e nevoie, dar cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei. Și este între patru ochi, într-o sală unde garantat nu sunt microfoane, așa că știe doar el și eu ce discutăm”, a afirmat Dominic Fritz, apoi moderatorul a schimbat subiectul.

Fritz a mai spus că președintele Nicușor Dan vrea ca USR să rămână în coaliție și s-a referit la relația cu PSD, știut fiind faptul că președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, nu agreează USR. În acest context, el a cerut PSD să clarifice ce vrea să facă, să rămână la guvernare sau să plece.

„Este absolut iresponsabil, totuși, în momentul în care avem un război, și presupun că o să vorbim despre asta… S-ar putea să crească din nou prețurile. În momentul în care avem instabilitate în toată zona, în acest moment, să faci pași spre aruncarea guvernării în aer… Și atenție, nu pentru a apăra vreun român, ci doar pentru a-ți apăra propriile privilegii. Asta este un lucru destul de grav”, a subliniat președintele USR.

„PSD trebuie să răspundă la întrebare, vor sau nu la guvernare? Și dacă nu vor la guvernare cu PNL și USR, trebuie să ne spună. OK, vreți la guvernare cu AUR? Asumați-vă”, a conchis Fritz.

