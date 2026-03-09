A0 Nord, inaugurare parțială în vară

Asociația Pro Infrastructură precizează luni, 9 martie, că deschiderea primilor kilometri din acest lot al Autostrăzii A0 Nord ar putea avea loc în această vară, mai târziu decât promisiunea făcută de către constructorul Retter.

Constructorii lotului 1 al acestei autostrăzi sunt membrii asocierii Impresa Pizzarotti & C SpA (Italia) și Retter Projectmanagement (România).

„A0 Nord, inaugurare parțială în iunie? Sâmbătă am dat o tură cu drona pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, de la Bâcu în apropiere de nodul cu A1 până în Corbeanca lângă DN1. Chiar dacă Retter va rata promisiunea inițială cu deschiderea parțială în mai între DN1 și DN1A, cu vreme bună și mobilizare exemplară poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie, cel târziu în prima jumătate a lunii iulie”, au precizat reprezentanții ONG-ului.

Aceștia au făcut referire și la stadiul lucrărilor: „Sunt doar două pasaje peste A0 care au turnată placa de suprabetonare. În rest, avem lucrări la sol care pot fi accelerate în etapele de așternere balast stabilizat și straturi de asfalt, cât și pe finisaje”.

Unul dintre constructori are probleme financiare

Contractul pentru lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord a fost semnat cu asocierea Pizzarotti-Retter în 20 septembrie 2023, având ordin de începere pe 16 octombrie 2023. Contractul prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în data de 23 ianuarie 2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026.

Cu toate acestea, cele două firme implicate în realizarea lotului 1 funcționează cu „două viteze” diferite.

„Ceea ce ne îngrijorează este ritmul foarte slab al celor de la Pizzarotti care sunt responsabili doar de drum (fără structuri care sunt făcute tot de Retter) pe secțiunea dintre A1 și DN1A. Italienii au serioase probleme financiare: au intrat în concordat, deci există un risc foarte ridicat de a intra în insolvență și chiar în faliment”, a precizat Asociația Pro Infrastructură.

Constructorul Retter a susținut public că va prelua integral lucrările dacă situația nu se remediază.

„Retter și-a asumat public că poate prelua partea deținută de partenerul Pizzarotti și a dat asigurări că are capacitatea tehnică și financiară de a pune în teren lucrările în termenul contractual, noiembrie 2026. Însă tranșarea situației trebuie să se facă rapid ca să se evite acumularea de întârzieri ce nu mai pot fi recuperate în timp util”, potrivit sursei citate.

