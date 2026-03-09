Newly released video shows a U.S. Tomahawk missile striking an IRGC facility in Minab, Iran on Feb. 28 - directly adjacent to the girls' school where more than 160 people were killed.



Dovezi video și satelitare

Videoclipul, publicat de agenția iraniană Mehr și geolocalizat de Bellingcat, arată clar o rachetă lovind un complex din Minab. Imaginile din satelit și fotografiile de la fața locului, analizate de The Guardian, arată că școala primară Shajareh Tayyebeh a fost parțial distrusă în timpul atacului, ucigând zeci de fete cu vârste între 7 și 12 ani, aflate la ore.

„Videoclipul arată o rachetă Tomahawk lovind o țintă. Dat fiind conflictul actual, acest lucru sugerează că este un atac al SUA, deoarece Israelul nu deține astfel de rachete” a explicat NR Jenzen-Jones, director al Armament Research Services.

„Munirea nu este o rachetă iraniană Soumar, care are un motor extern distinctiv, amplasat în partea din spate”, a adăugat el.

Contradicții în declarațiile oficiale ale lui Trump

Afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a declarat duminică că „Iranul este responsabil pentru atacul asupra școlii”, sunt contrazise de aceste dovezi. Trump a susținut fără dovezi: „Iranienii nu au nicio precizie cu munițiile lor. După părerea mea, ei au făcut asta”.

Imaginile din satelit confirmă că patru clădiri au fost lovite în atacuri: școala primară și trei clădiri din complexul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Deși școala făcea parte din complexul IRGC în trecut, aceasta fusese separată de cel puțin opt ani, având terenuri de joacă și ziduri decorate cu desene, vizibile în imagini din satelit.

Reacțiile internaționale

ONU și organizațiile internaționale au condamnat atacul. Unesco a calificat bombardarea școlii drept „o încălcare gravă” a legislației internaționale, iar Human Rights Watch a cerut o investigație pentru posibile crime de război. În același timp, purtătorii de cuvânt ai armatei SUA au anunțat că „investighează” incidentul.

Tragedia din Minab ridică întrebări grave despre respectarea dreptului internațional în conflict, mai ales când civilii și, în acest caz, copiii devin victime directe ale violenței.

