Iasomia stelată – o alegerea perfectă pentru terasă

Iasomia stelată (Trachelospermum jasminoides) nu doar că adaugă un strop de eleganță spațiului tău exterior, dar și un parfum bogat, cu arome de vanilie, care se intensifică la căderea serii. Experții Homes and Gardens explică de ce această floare poate fi o alegerea perfectă pentru terasă.

Potrivit lui Rachelei Bull, expertă și șefa departamentului de grădinărit la Homes and Gardens, iasomia stelată este o plantă pe care o recomandă cu încredere datorită mirosului său inconfundabil și aspectului său delicat.

„Am cultivat iasomia stelată pe terasa mea de aproape un deceniu și nu aș putea să rămân fără ea acum. Are o aromă bogată de vanilie, care îmi amintește de serile calde de vară acasă”, explică Rachel. Acestă plantă nu doar că înflorește din primăvară până vara târziu, dar își păstrează frunzele chiar și iarna, fiind o alegere excelentă pentru cei care vor să aducă un strop de prospețime terasei în orice anotimp.

În plus, este perfect pentru spațiile mici datorită naturii sale cățărătoare – se poate întinde pe pergole, garduri sau pereți, oferind un decor natural superb.

Cultivarea iasomiei stelate

Deși cultivarea iasomiei stelate este relativ ușoară, câteva sfaturi sunt esențiale pentru a te bucura de frumusețea și parfumul ei. Rachel recomandă plantarea în ghivece, mai ales dacă îți place ideea de a o muta prin grădină sau terasă.

„Am plantat mereu iasomia mea în ghivece pentru a o putea muta. A fost ideal când ne-am mutat acum câțiva ani și am putut să o iau cu mine”, spune ea.

Ghivecele au nevoie de replantare la fiecare doi ani pentru a înlocui solul epuizat de nutrienți. „Am descoperit că iasomia stelată are nevoie de replantare la fiecare doi ani. Într-un ghiveci nou, mai mare, continuă să crească și să producă mai multe flori”, adaugă Rachel.

Pentru ca iasomia stelată să prospere, aceasta are nevoie de o poziționare într-un loc însorit și cald. „Iasomia stelată adoră o expunere cu multă lumină directă și căldură”, subliniază Rachel. În plus, udarea corectă este esențială, mai ales pe timpul primăverii, când ploile pot alterna cu zilele mai calde: „Am descoperit că udarea corectă este cheia unei iasomii sănătoase. Prea puțină apă și frunzele încep să se înroșească și să cadă”.

Specialiștii recomandă plantarea iasomiei primăvara, pentru a înflori mai târziu în sezon. Tăierea se face de obicei după perioada de înflorire, la sfârșitul primăverii sau începutul verii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE