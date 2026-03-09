„PSD și AUR au făcut majoritate în Biroul Permanent Reunit al Parlamentului și au amânat votul care trebuia să aibă loc mâine pentru numirea unui nou Avocat al Poporului. De ce și-au dat mâna pentru asta? Ca s-o țină în funcție cât mai mult pe Renate Weber, care se află de doi ani într-un interimat fără sfârșit, fără mandat. Din acest rol, tocmai a atacat OUG care tăia din cheltuielile de personal din administrația publică. PSD și AUR, cot la cot, luptându-se împotriva oamenilor”, a scris Fritz pe Facebook.

El a adăugat că, potrivit înțelegerii din coaliție din iunie 2025, USR a primit dreptul să dea candidatul pentru Avocatul Poporului.

„Am propus o profesionistă desăvârșită, fost agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și expertă în drepturile omului: Roxana Rizoiu. PSD nu doar că a anunțat că nu o va vota, dar astăzi, împreună cu AUR, a decis amânarea votului în plenul reunit.Un gest grav care ne spune cine ține cu cine. Și cine nu se ține de cuvânt”, a mai afirmat Fritz.

Amintim că mandatul actualului Avocat al Poporului s-a încheiat în vara lui 2024, adică de aproape doi ani, dar Renate Weber a fost menținută în funcție datorită PSD, deși mandatul legal a expirat de 5 ani.

USR, partidul care potrivit înțelegerii din coaliție trebuie să dea Avocatul Poporului, a propus-o pe Roxana Rizoiu, dar președintele PSD, Sorin Grindeanu a explicat de mai multe ori că social-democrații nu o vor vota pentru că Rizoiu beneficiază de pensie specială. „USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială. Eu înțeleg că timp de 10 ani unii au susținut lucrurile acestea, dar când e să le și aplice se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus și au susținut aceste chestiuni, ar trebui să înceapă cu ei, mă refer la domnii de la USR și doamnele”, a afirmat Grindeanu.

