Cine e Ștefania Stănilă de la Survivor România 2023. A devenit cetățean de onoare al comunei Aninoasa din Hunedoara

Alina Ștefania Stănilă, născută pe 27 decembrie 1997, este o fostă gimnastă care participă la Survivor România 2023, în echipa Faimoșilor. Ea a câștigat medalia de aur la Campionatul European din 2014, la proba pe echipe, iar în anul 2012, la Bruxelles, a obținut bronzul pe echipe și argintul la sărituri, scrie protv.ro.

Ștefania Stănilă, care a fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, pe vremea când făcea gimnastică, s-a retras din activitate și a devenit instructor.

Ștefania Stănilă, concurentă la „Survivor România” 2023

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Parcă deja mă văd în finală. Faptul că am făcut gimnastică timp de 13 ani este un mare atu. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție. O latură ascunsă nu cred că există neapărat… sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup. Acolo, dacă o să fac și foamea, poate o să fiu recalcitrantă, nu știu cum o să reacționez.

Merg într-un mediu nou, cu oameni noi și, la un moment dat, inevitabil o să apară dramele. Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți. Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, a spus Ștefania Stănilă la Pro TV, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Cine sunt concurenții de la Survivor România 2023

Cei care au acceptat cea mai puternică provocare din lume sunt: DOC, Gheboasă, Maria Constantin, artiști cunoscuți în lumea muzicii, Ionuț Iftimoaie, campion kickbox, Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori și artiști din țară, Remus Boroiu, specialist în transformarea corporală, Jorge, cântăreț și prezentator cu o vastă experiență pe scenă, Ștefania Stănilă, campioană în lumea gimnasticii, Bianca Patrichi, coregrafă, Ada Dumitru, actriță, Carmen Grebenișan, creatoare de conținut și antreprenor, dar și Vica Blochina, una dintre vedetele TV cunoscute de către toți cei de acasă.

Cine sunt concurenții din echipa Războinicilor la Survivor România 2023

Echipa Războinicilor este formată din: Alin Chirilă – luptător MMA, Alexandra Porkolab – manager Marketing și Vânzări, Robert Moscalu – barman, Lucianna Vagneti – antrenor personal, Dan Ursa – director zonal vânzări, Maria Lungu – designer vestimentar, Andrei Krișan – antrenor personal, Daria Chiper – baschetbalistă, Răzvan Danciu – student, Andreea Moromete – creator de conținut, Andrei Neagu – actor și Codruța Began – profesor educație fizică și sport.

