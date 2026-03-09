522 milioane de euro pentru 9 spitale din România

Este vorba despre investiţii care au fost preluate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Am aprobat azi ( 9 martie n.r.) transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investiţiile au fost preluate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030”, a anunţat vicepreşedintele Comisiei Europene.

Lista unităților medicale

Roxana Mînzatu a numit și cele nouă spitale care vor beneficia de această finanţare:

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,

– Institutul Regional de Oncologie Timişoara,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu,

– Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti,

– Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti.

„De asemenea, în cadrul componentelor finanţate prin ESF+ va fi introdusă şi o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile. Spitalele au fost selectate de către autorităţile române şi au fost prioritizate în funcţie de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale esenţiale şi la îngrijiri de calitate”, a mai precizat aceasta.

