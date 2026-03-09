Operatorii de telefonie ar putea fi obligați să calculeze facturile doar la cursul BNR

În prezent, operatorii aplică metode diferite de conversie valutară, ceea ce generează diferențe de costuri pentru utilizatorii finali. Astfel, deși plata se realizează în lei, nu există o reglementare care să impună un criteriu unitar privind cursul de schimb.

„În consecință, fiecare operator stabilește prin propriile condiții comerciale interne modalitatea de conversie, ceea ce determină diferențe semnificative între sumele de plată ale utilizatorilor finali pentru servicii similare”, afirmă inițiatorii proiectului, potrivit sursei citate mai sus.

Cum sunt se realizează conversia pentru operatorii de telefonie din România

Un studiu realizat de inițiatorii proiectului a analizat metodele de conversie practicate de operatorii principali.

Vodafone România folosește cursul de vânzare EUR/RON al ING Bank pentru persoane fizice, valabil în ziua lucrătoare anterioară. Orange România aplică fie același curs de vânzare al ING Bank, fie media cursurilor de vânzare ale WG, BRD și Banca Transilvania pentru contractele mai vechi, mai precizează sursa citată.

Telekom România Mobile se bazează pe cursul de vânzare al ING Bank pentru persoane juridice, iar DIGI Mobil este singurul operator care respectă deja cursul oficial BNR.

Practic, aceste diferențe de practică duc la costuri suplimentare de 1-2% pentru milioane de utilizatori, deoarece cursurile comerciale ale băncilor sunt mai ridicate decât cel oficial BNR.

Conform rapoartelor ANCOM pentru 2024, industria se confruntă cu numeroase abateri de la protecția consumatorilor.

În acel an, ANCOM a aplicat amenzi de peste 2,5 milioane de lei, în urma a peste 4.200 de controale. Printre nereguli s-au numărat: facturarea fără consimțământ, informarea incompletă despre tarifele de roaming, deficiențe la portarea numerelor și nerespectarea limitelor financiare impuse de reglementările europene.

Ce obligații vor avea operatorii dacă proiectul legislativ va fi adoptat

Proiectul legislativ propune ca, pentru contractele exprimate în euro sau alte valute, facturile să fie emise în lei, folosind exclusiv cursul oficial BNR din ziua lucrătoare precedentă emiterii facturii, comunicat la ora 13.00.

„Furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a realiza conversia valorilor facturate în lei exclusiv la cursul de schimb al Băncii Naționale a României comunicat în ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, fără aplicarea de adaosuri suplimentare”, se arată în proiect.

Toți utilizatorii ar trebui să știe însă că există și un gest care le-ar putea aduce facturi uriașe la telefon. În timpul curselor cu avionul sau cu navele de croazieră, acestora cetățenilor li se recomandă să nu se contecteze la rețelele de telefonie non-terestre. Costurile pot fi foarte mari tocmai pentru că aceste servicii nu sunt reglementate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE