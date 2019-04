Surpriza lui Fuego pentru Irina Loghin. Artista a rămas fără cuvinte

Invitată în cadrul emisiunii „Star Matinal” de la Antena Stars, Irina Loghin a avut parte de o surpriză din partea lui Fuego.



După ce a povestit despre amintirile ei, Irina Loghin s-a ridicat de pe canapea pentru a cânta, însă echipa Star Matinal i-a pregătit o surpriză: un filmuleţ cu Fuego în care vorbeşte despre relaţia cu marea artistă. Așa cum era de așteptat, aceasta s-a emoționat și a rămas fără cuvinte.

„Au trecut ani şi ani, am prins vremuri destul de vitrege. Din 1940… am început să simt viaţa de la un an şi jumătate, doi ani. Părinţii căutau să ascundă toate lipsurile de noi. Mama ştia cum să aranjeze în aşa fel să nu ne lipsească hrana. (…) Regrete am început să simt cam de la vârsta de 16-17 ani. Părinţii ştiau să completeze, să ne facă bucurii. N aveam timp să regretăm ceva, din contră! Ţineam şi postul şi aveam şi rugăciunile speciale”, a povestit Irina Loghin recent.

