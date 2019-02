Surpriza pregătită de CRBL pentru soția sa. „Am achitat tot”

CRBL formează o familie cu o blondă superbă, Elena. Aceasta l-a făcut tătic și i-a dăruit o fetiță, Alessa. Soția lui CRBL este o fostă dansatoare și coregrafă.

CRBL și partenera lui de viață au fost invitați la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, unde artistul a anunțat că i-a pregătit o surpriză partenerei sale de viață cu ocazia aniversării a 10 ani de căsnicie.

„Facem petrecerea în vară. Am făcut toate pregătirile de nuntă într-o lună de zile, nebunesc, dar deosebit. Surpriza pe care am vrut să ți-o comunic este că m-am ocupat, am achitat tot ca să mergem în luna de zile, după 10 ani. E surpriză, nu pot să zic. Nu-i Maldive sau Bora Bora. Pentru Maldive trebuie să facem un împrumut pe scară. Am luat în India pe unde am fost eu pe acolo”, a spus CRBL.

„Cred că e Maldive. În sfârșit, după zece ani. Toate petrecerile pe care le-am avut au fost cu tematică, suntem talentați la capitolul ăsta. Suntem oameni și am avut și noi momentele noastre de cumpănă”, a comentat soția sa.

