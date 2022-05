Surpriza primită de Irinel Columbeanu din partea Monicăi Gabor și a fiicei lor, de ziua lui de naștere. „Eu țin legătura cu ele”

Monica şi Irina l-au felicitat chiar pe 27 mai și, în acest fel, i-au făcut ziua mai frumoasă. Irinel Columbeanu s-a bucurat și a mărturisit că și-ar fi dorit ca ele să fie alături de el.

„Mă bucură faptul că a ajuns cartea scrisă de mine la ele, în America, chiar de ziua mea! Cred că ăsta a fost cel mai important cadou pentru mine.

Monica mi-a scris și ea «la mulți ani», la fel și Irina. Mi-au transmis niște mesaje drăguțe cu emoticoane, care m-au amuzat foarte tare.

Așa cum am spus, chiar dacă nu sunt aproape, eu țin legătura cu ele și totul este foarte bine. Bineînțeles că ar fi fost altceva, dacă erau alături de mine”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Click.

„A fost o zi frumoasă, am petrecut-o cu câțiva prieteni, un cadru restrâns. Am primit și cadouri: parfumuri, băuturi, îmbrăcăminte.

Prăjitura festivă a fost așa cum îmi place mie. Cu multă ciocolată, cu blat și am mâncat și eu, chiar dacă am niște restricții medicale. Am făcut o excepție”, a mai spus Irinel Columbeanu.

