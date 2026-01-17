Când nu ai nimic, devii mai puternic, mai concentrat la fiecare zi și mai motivat în fiecare provocare dusă pe traseu. Acest lucru îl demonstrează și concurenții celui mai dur show TV, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Astăzi, de la ora 20:00, Survivor România 2026 revine și continuă cu jocul care poate schimba totul în interiorul triburilor. Cine va ajunge în pericol de eliminare și pentru cine se va asigura liniștea, aflăm curând.

Cine a câștigat jocul de recompensă

Ieri, miza a fost una importantă – un kit pentru pescuit, dar și câțiva pești, care ar fi putut rezolva problema foamei resimțite încă din primele zile în Republica Dominicană. Lupta a fost una acerbă, scorul ajungând, la un moment dat, chiar și la 8 la 8. Cu toate acestea, la best of, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu au obținut două puncte vitale pentru Faimoși și au adus victoria, cu 10 la 8.

Din păcate, bucuria a fost umbrită de o accidentare neașteptată a Nabei Salem, care a fost nevoită să părăsească terenul și să plece direct la spital, pe targă, pentru îngrijiri medicale.

Jocul de imunitate la Survivor România 2026

Care este starea ei, ce a pățit la spate și cât va dura să-și revină, urmează să descoperim în următoarea ediție. Tot atunci, triburile vor trebui să își revină după furtuna cumplită care s-a abătut asupra insulei și să-și găsească motivația pentru a da totul în jocul important pentru Imunitate. Dacă Faimoșii au cunoscut deja gustul pierderii unui coleg, Războinciii sunt în formulă completă.

Cele două echipe vor să meargă mai departe, fără să mai ajungă la Consiliu și, implicit, la Duel, însă doar pentru una este posibil. Cine va învinge diseară? Se va repeta scenariul din prima săptămână sau se vor schimba lucrurile? Totul, de la ora 20:00, într-o ediție puternică!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

