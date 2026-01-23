Două săptămâni din cel mai puternic format de televiziune din lume. Singurul show în care concurenții luptă cu natura înconjurătoare și cu cele mai dure condiții de trai pentru a merge cât mai departe. Un premiu important și miza de a deveni învingător! Survivor. Faimoși vs Războinici continuă de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și aduce o ediție care nu poate fi ratată, în care miza este mai mare decât s-ar fi putut gândi oricine. 

Iulia Istrate a părăsit Survivor România 2026

În urmă cu doar câteva zile, Iulia Istrate a părăsit competiția, după ce a pierdut Duelul în fața lui Niky Salman. Cu mare dor de casă și dorință de a-și revedea familia, aceasta a părut că nu a dat tot ce avea mai bun în lupta finală, după câte spun colegii ei. „După o săptămână-două, spui că ți-e dor de familie. Unde ți-e spiritul de Războinic? La modul cum s-a jucat aseară, trebuia să fie, într-un fel, dublă eliminare”, va comenta Andrei Beleuț. 

RăzboiniciiIcon photo

Motivați de cele trei înfrângeri consecutive, Războinicii sunt deciși să se remonteze și să intre pe teren cu toată puterea. Miza le-o va spune Adi Vasile, înainte de prima rundă: „Azi vă luptați pentru energie, pentru răsfăț, pentru confort. Cei care veți câștiga astăzi, veți primi de persoană – 5 căpșuni, două sandviciuri, ceașcă de cafea și acest borcan de ciocolată va fi al întregului trib”. Va fi gândul la mâncare suficient pentru a reuși o revenire a tribului albastru? 

Andrei Beleuț și Gabi Tamaș fac schimb de echipe

Finalul jocului va aduce însă cel mai mare șoc! Adi Vasile va provoca membrii celor două triburi: „este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă. Fiecare trib trebuie să-mi ofere numele unui coechipier care nu s-a integrat”. Cei care vor ajunge să iasă în față vor fi Andrei Beleuț și Gabi Tamaș, cel din urmă un obișnuit al transferurilor între echipe, pe care le-a trăit în cariera lui de fotbalist. 

Și atunci, el avea mize important când trecea de la un club la altul… așa va fi și acum! „Vă veți părăsi temporar triburile și taberele pentru a vă muta în tabăra tribului advers. Până la primul Consiliu Tribal, aveți o misiune secretă”. Despre ce este vorba și ce impact va aduce în emisiune, descoperim în doar câteva ore! 

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20.30, sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.  

