Taraful poate fi gasit in fiecare weekend la Hotel Silver Mountain Resort and Spa din Poiana Brasov , de Craciun, Revelion si Sf Ion 2020.

Pentru informatii si rezervari ne puteti contacta la nr tel 0738.740.222 – Viorel Bogateanu ( lider taraf ), website www.viorelbogateanu.com, facebook : Taraful Viorel Bogateanu, email : [email protected], YouTube : Viorel Bogateanu.

Taraful Viorel Bogateanu a participat la diferite spectacole ( Beraria H, evenimente private companii corporate, petreceri private personalitati , etc ) , a fost prezent la majoritatea emisiunilor de divertisment difuzate la Antena 1, Antena Stars ( Stars Matinal ) , Pro TV ( La Maruta, Vorbeste Lumea ), Kanal D ( Teo Show ), ETNO TV ( Acasa la Electrecord ) in presa scrisa ( ziarul Libertatea , Libertatea pentru femei, revista Avantaje, etc ).

Va multumim si va dorim la cat mai multe evenimente de vis alaturi de TARAFUL VIOREL BOGATEANU !

