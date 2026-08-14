Copleșită de durere, Mihaela Borcea a transmis public un mesaj pentru tatăl ei, care s-a stins din viață. Aceasta a primit sute de mesaje de susținere din partea prietenilor virtuali.

„Tăticul meu drag, astăzi s-a oprit o parte din lumea mea…Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv, care a trecut prin încercările vieții cu demnitate și cu fruntea sus. La 86 de ani, ai lăsat în urma ta nu doar amintiri, ci o viață întreagă de iubire, sacrificii și lecții pe care le vom purta mereu în suflet.

Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi. Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc.

Drum lin către lumină, tăticul meu iubit! Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus. Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu, iar eu, feblețea ta.

Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele și te voi purta mereu în inima mea. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a scris Mihaela Borcea pe Facebook.

„Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă 15 august ora 12:00, la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Pantelimon, Ilfov, strada Tractorului nr. 58.

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După slujba de înmormântare, îl vom conduce pe tăticul meu drag pe ultimul drum către Cimitirul Sfântul Pantelimon, unde își va găsi odihna veșnică.

Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ne sunteți alături în aceste clipe atât de grele, prin prezență, rugăciune sau un gând bun”, a mai spus Mihaela în mediul virtual.

Mihaela Borcea, despre momentele dificile din viața ei

Mihaela Borcea, în vârstă de 56 de ani, este fosta soție a lui Cristi Borcea și o femeie de afaceri de succes, care de-alungul anilor a reușit să rămână o persoană discretă. S-a căsătorit recent cu partenerul ei, Sorin Rap, iar în cadrul unui interviu, aceasta a scos la iveală câteva detalii neștiute din viața ei.

Ea a vorbit anul trecut despre momentele grele din viața ei. „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani. Am depășit aceste momente dificile, iar acum starea mea de sănătate este bună”, a recunoscut Mihaela Borcea pentru sursa citată.

Mihaela Borcea a găsit soțuția pentru a se menține tânără și într-o formă fizică bună. „Am experimentat diverse diete de-a lungul timpului, dar esențialul este un stil de viață echilibrat și cu o activitate fizică regulată. Cheltuielile pentru rutina de beauty sunt moderate, iar în privința ținutelor, apreciez atât brandurile de lux, cât și piesele accesibile. Nu sunt adepta operațiilor estetice, însă am optat pentru proceduri noninvazive în limitele necesităților”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revista VIVA!

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