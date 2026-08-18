Elevii află azi rezultatele la sesiunea de toamnă a bacalaureatului

La această sesiune s-au înscris peste 33.000 de absolvenți de liceu, cu aproape 10% mai mulți decât anul trecut. Peste 22.000 provin din promoția 2026, iar peste 11.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare, conform Ministerului Educației. Aceștia au susținut examenul integral sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate, potrivit edu.ro.

Anul trecut au fost 30.200 de candidați la bacalaureatul de toamnă, în 2024 au fost 33.974 de candidați, în 2022 au fost 34.823, iar în anul 2004 – 33.724.

Unde și la ce oră sunt publicate rezultatele la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Elevii care au dat bacalaureatul 2026 în sesiunea de toamnă pot vedea notele de la examenele de bacalaureat la avizierele liceelor în care au dat examenul și pe site-ul Ministerului Educației, unde vor fi publicate azi, 18 august, până la ora 12.00. Absolvenții de liceu vor afla primele rezultate la Bac 2026, sesiunea de toamnă până la ora 12.00.

Acest lucru înseamnă că cei care au participat la a doua sesiune de Bac din acest an vor afla în cursul dimineții cum s-au descurcat la probele scrise pe care le-au susținut la limba și literatura română, matematică sau istorie și la proba la alegere în funcție de profilul urmat.

Cum afli notele la BAC 2026 după codul unic

Pentru a se respecta legea privind protecția datelor personale, rezultatele la examenul de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi anonimizate. Anonimizarea rezultatelor se face pe baza unui cod unic atribuit fiecărui elev la prima probă scrisă de la bacalaureat.

Codul unic este de forma JJ0000, unde primele litere reprezintă indicativul județului în care se dă examenul. Candidații vor folosi codul unic în momentul în care vor să-și identifice notele afișate la avizierele liceelor și notele afișate pe site-ul edu.ro.

Cum se depun contestațiile la BAC 2026, sesiunea de toamnă

După afișarea rezultatelor la Bac 2026, sesiunea de toamnă, absolvenții nemulțumiți de notele obținute, pot face azi contestație. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz. Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.

Ministerul Educației reaminteşte că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Candidații care nu promovează examenul de bacalaureat 2026 în sesiunea de toamnă se pot înscrie în sesiunile examenului de Bac 2027.

Model contestaţie Bac 2026

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

O schimbare importantă în ceea ce privește modul de desfășurare a examenului de bacalaureat 2026 este că elevii care susțin examenul pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile. „Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, se arată în ordinul de ministru.

Model cerere vizualizare lucrare Bac 2026

Rata de promovare la BAC 2026

După evaluarea contestațiilor, în sesiunea de vară a Bacalaureat 2026, rata de promovare a fost de 76,9%, cu 2,1 puncte procentuale peste cea înregistrată la afișarea primelor note (74,8%), potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației. Este a treia cea mai mare rată din ultimi 15 ani.

Potrivit datelor oficiale, în urma reevaluării lucrărilor, sesiunea de vară a bacalaureatului 2026 s-a încheiat cu 97.020 de candidați declarați promovați. Dintre aceștia, 92.502 fac parte din promoția curentă, pentru care rata de reușită a ajuns la 81,6%, în timp ce 4.518 provin din seriile anterioare, unde procentul de promovare este de 35,1%.

Cei mai mulți dintre candidații care au promovat examenul au fost notați cu medii între 9,00 și 9,49, categorie în care se regăsesc 16.704 absolvenți din promoția curentă și din seriile anterioare, iar 70 de absolvenți au încheiat examenul cu media generală 10, obținând punctaj maxim la toate probele scrise.

La nivelul probelor scrise, cele mai multe note maxime au fost obținute la disciplinele din cadrul probei obligatorii a profilului. Distribuția notelor de 10 a fost următoarea:

Limba și literatura română: 499;

Limba și literatura maternă: 35;

Proba obligatorie a profilului: 3.832 (matematică: 2.455 + istorie: 1.377);

Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina logică și argumentare: 886).

Potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației, 29.084 de candidați au fost declarați respinși la examenul național de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026. De asemenea, alți 69 de candidați au fost eliminați din examen pentru tentative de fraudă. Ministerul Educației precizează că rata de promovare este calculată în raport cu numărul total al candidaților prezenți la examen, categorie în care sunt incluși și cei eliminați pentru fraudă.

Peste 55.000 de contestații au fost la bacalaureat 2026, sesiunea din vară, cel mai mare număr din ultimii 5 ani, potrivit Edupedu.ro. Limba română a fost proba cu cele mai multe cereri de reevaluare, iar peste 96% dintre notele inițiale au fost modificate. Rezultatele finale la BAC 2026, sesiunea de toamnă, vor fi publicate pe 24 august.

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