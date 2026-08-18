Cum influențează canicula consumul frigiderului?

Cu cât bucătăria este mai caldă, cu atât diferența dintre temperatura interioară a frigiderului și cea ambientală este mai mare, poate pătrunde mai multă căldură prin izolație, iar sistemului îi este mai greu să o evacueze. Compresorul va porni mai des sau va funcționa mai mult timp, deci consumul poate crește.

Creșterea depinde de temperatura din cameră, eficiența și vechimea aparatului, izolație, etanșarea ușii, poziționare, cantitatea de alimente și modul de utilizare.

Studiile care au analizat mai multe condiții de folosire, au constatat că temperatura ambientală și setarea termostatului au avut un efect considerabil asupra consumului, mai mare decât schimbările de umiditate sau frecvența deschiderii ușii în aparatele testate.

La ce temperatură să setezi frigiderul pe caniculă

La ce temperatură să setezi frigiderul pe caniculă. Sursă foto: Shutterstock

Pentru alimentele perisabile, recomandarea sigură este ca frigiderul să rămână la cel mult 4-5 grade Celsius, iar congelatorul la -18. Autoritățile din domeniul siguranței alimentare recomandă păstrarea alimentelor perisabile sub 5 grade. Multe manuale de utilizare recomandă, la rândul lor, o valoare de 4 grade pentru compartimentul frigorific.

Nu este util să setezi frigiderul la 1-2 grade sau congelatorul mult sub -18°C. Fiecare grad în plus de răcire îi cere aparatului să mențină o diferență mai mare față de aerul din cameră.

La aparatele cu rotiță numerotată, cifrele nu reprezintă grade Celsius. De cele mai multe ori, un număr mai mare înseamnă răcire mai intensă, dar există excepții. De aceea, este mai sigur să consultăm manualul decât să mergem pe presupuneri.

Cea mai bună verificare se face cu un termometru pentru frigider. Afișajul poate arăta temperatura setată, nu neapărat temperatura reală a alimentelor, iar în interior există zone mai reci și mai calde. Pune termometrul pe un raft central, fără să-l lipești de peretele din spate, lasă ușa închisă câteva ore, ideal peste noapte, și urmărește valorile în mai multe momente.

O creștere temporară a temperaturii nu înseamnă neapărat că setarea este greșită. Valorile pot varia după introducerea cumpărăturilor, după mai multe deschideri ale ușii sau în timpul ciclului automat de dezghețare. Măsurarea trebuie făcută după ce frigiderul a avut timp să revină la regimul normal.

Unde să ții frigiderul în zilele caniculare

Un frigider așezat lângă cuptor, plită, calorifer, mașina de spălat vase sau într-un loc atins direct de soare are parte de căldură suplimentară exact când încearcă să o elimine. Dacă poate fi mutat, un loc umbrit și mai răcoros este de preferat. Dacă nu poate fi mutat, ajută măcar limitarea soarelui direct cu o perdea sau o jaluzea.

La fel de important este spațiul de ventilație. Aerul încălzit în spatele sau pe lateralele aparatului trebuie să poată circula. Manualele producătorilor avertizează că blocarea fantelor de aerisire obligă sistemul frigorific să lucreze mai mult și mărește consumul.

Curățarea prafului din zonele accesibile ale condensatorului și ale grilelor poate ajuta evacuarea căldurii. Operațiunea se face numai conform manualului, cu aparatul scos din priză.

Atenție la cât de mult ții ușa frigiderului deschisă

De fiecare dată când ușa este deschisă, o parte din aerul rece iese, iar aerul cald și umed intră. În zilele caniculare, aparatul trebuie apoi să răcească acest aer și să gestioneze umiditatea, care poate contribui la condens sau gheață. E mai eficient să știi ce vrei înainte de a deschide frigiderul, să grupezi alimentele logic și să închizi ușa imediat, fără a o trânti.

Garnitura trebuie să fie curate. Firimiturile, grăsimea, ambalajele prinse între ușă și carcasă sau un recipient prea înalt pot împiedica închiderea completă.

Curăță garnitura cu apă și un detergent, potrivit instrucțiunilor producătorului. Dacă este deformată, crăpată ori ușa rămâne vizibil întredeschisă, piesa trebuie verificată sau înlocuită.

Cum așezi alimentele în frigider corect

Un frigider organizat scurtează timpul în care ții ușa deschisă, dar permite și aerului rece să circule mai bine. Nu înghesui alimentele până ating pereții și nu bloca fantele de distribuție a aerului, mai ales la modelele No Frost. Instrucțiunile unor producători cer chiar păstrarea unui spațiu liber în fața acestor fante, iar distanța exactă diferă de la un model la altul.

Din punct de vedere al siguranței alimentare, carnea crudă, peștele și carnea de pasăre trebuie păstrate în recipiente etanșe, pe raftul de jos, ca eventualele scurgeri să nu ajungă pe mâncarea gata de consum.

Preparatele gătite și alimentele gata de consum se păstrează acoperite și separate de cele crude. Sertarele sunt potrivite pentru fructe și legume, conform indicațiilor aparatului, iar ușa, zona cu cele mai mari variații de temperatură, este mai potrivită pentru produse mai puțin sensibile.

Nu lipi produsele de peretele din spate pentru că pot îngheța, pot împiedica scurgerea condensului, iar ambalajele ude se pot deteriora.

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Nu băga alimente fierbinți în frigider

Pentru eficientizarea consumului, nu este recomandat să bagi în frigider o oală mare, fierbinte pentru că aduce în interior multă căldură dintr-odată și poate ridica temporar temperatura alimentelor din jur. Dar nici nu este sigur să lași mâncarea perisabilă ore întregi pe blat așteptând să ajungă la temperatura camerei.

FDA recomandă împărțirea cantităților mari în recipiente mici și puțin adânci, pentru răcire rapidă. Pe caniculă, aceasta este soluția cea mai bună, porționezi preparatul, îl răcești rapid punând recipientele în apă cu gheață, apoi îl pui la rece.

Regula de siguranță este ca produsele perisabile să nu rămână la temperatura camerei mai mult de două ore, iar dacă sunt expuse la peste 32°C, limita scade la o oră.

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Scurt ghid de setare a frigiderului pe caniculă

Într-o perioadă de caniculă, o rutină simplă este mai eficientă decât modificările repetate ale termostatului:

setează frigiderul la 4°C și congelatorul la -18°C;

verifică temperatura reală din interiorul frigiderului cu un termometru și ajustează numai dacă este necesar;

ține aparatul departe de soare și surse de căldură;

lasă libere spațiile de ventilație așa cum este prevăzut în manual;

verifică închiderea ușii și starea garniturii;

organizează alimentele astfel încât aerul să circule și să găsești repede alimentele;

porționează preparatele calde și răcește-le repede, fără a introduce oale mari și fierbinți în frigider.

Cum îți dai seama că frigiderul nu mai răcește corespunzător și ce poți face

Faptul că frigiderul funcționează mai mult în zilele caniculare este normal. Când temperatura din bucătărie crește, aparatul are nevoie de mai mult timp pentru a elimina căldura din interior. O problemă reală apare atunci când nu mai reușește să păstreze alimentele la o temperatură sigură, chiar dacă setarea este corectă și ușa rămâne închisă.

Frigiderul ar trebui să păstreze alimentele la aproximativ 4°C sau mai puțin, iar congelatorul la −18°C. Pentru verificare, poți pune un termometru pentru frigider în interior.

Există și semne care pot anunța o răcire insuficientă:

laptele și alte produse perisabile se alterează mai repede decât în mod normal, băuturile nu mai sunt reci,

untul devine foarte moale,

în congelator înghețata își pierde consistența sau alimentele încep să se dezghețe.

condensul persistent, apa apărută în interior ori o cantitate neobișnuită de gheață pot indica, la rândul lor, că aerul cald pătrunde în aparat sau că sistemul de dezghețare nu funcționează corect.

O cauză frecventă este ușa care nu se închide etanș. Verifică dacă un sertar, o sticlă sau un ambalaj împiedică închiderea. Garnitura trebuie să fie curată, flexibilă și să atingă cadrul pe tot conturul. Urmele de condens sau gheață concentrate într-o anumită zonă a marginii pot arăta locul prin care intră aer cald. Curăță garnitura cu o lavetă umedă și puțin detergent. Dacă este crăpată, deformată sau desprinsă, trebuie înlocuită.

De asemenea, fantele de ventilație din interior trebuie să rămână libere, pentru ca aerul rece să circule uniform printre alimente. Dacă sunt acoperite de recipiente sau ambalaje, anumite zone pot rămâne prea calde, iar frigiderul va funcționa mai mult.

Dacă temperatura este setată corect, ușa se închide etanș, fantele de ventilație nu sunt blocate, iar frigiderul tot nu ajunge la temperatura recomandată după aproximativ 24 de ore, este indicat să apelezi la un service autorizat. Problema poate ține de ventilator, compresor, termostat sau circuitul frigorific și nu ar trebui remediată acasă.

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