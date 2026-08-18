În unele regiuni nu a mai plouat de mai bine de o lună, iar efectele sunt vizibile pe câmpuri, unde pământul s-a uscat atât de tare încât au apărut crăpături adânci.

Fermierii privesc cu îngrijorare spre culturile lor și se tem că producțiile din acest an vor fi diminuate considerabil.

Zonele cele mai afectate de lipsa precipitațiilor

Fenomenul de uscăciune s-a intensificat semnificativ de la o zi la alta, cele mai afectate regiuni fiind Banatul, Crișana, Transilvania, Maramureșul, dar și zona de sud-vest a Olteniei.

În județele din aceste regiuni, rezervele de apă din sol sunt aproape epuizate, iar plantele suferă din cauza stresului termic și hidric prelungit.

Lipsa apei nu afectează doar straturile superioare ale solului, ci și cursurile de apă. Seceta hidrologică a dus la scăderi accentuate ale debitelor râurilor din zonele vulnerabile, punând în pericol alimentarea cu apă pentru populație și pentru irigații.

Ploile prognozate nu vor fi suficiente pentru refacerea solului

Chiar dacă meteorologii prevăd episoade temporare de precipitații pentru perioada următoare, specialiștii avertizează că acestea nu vor aduce o rezolvare rapidă a problemei.

Cantitățile de apă estimate nu vor fi suficiente pentru a compensa deficitul uriaș acumulat în ultimele săptămâni.

Ploile de scurtă durată nu pot reface rezervele adânci de apă din sol și nici nu vor ajuta la revenirea debitelor normale ale râurilor afectate.

Prin urmare, chiar și în ipoteza apariției unor ploi locale, deficitul hidric se va menține la un nivel ridicat, lăsând sectorul agricol și gospodăriile din zonele rurale într-o situație deosebit de dificilă în perioada imediat următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE