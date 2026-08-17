Eu unul țin minte foarte bine ce însemna să fiu cetățean al Republicii Socialiste România sau al României postcomuniste de dinaintea aderării la UE. Nu pot uita nici cei doi ani pre-89 când așteptam pașaportul pentru plecarea definitivă din țară, nici primii ani după Revoluție, când în parcul din fața Ambasadei RFG la București stăteau oamenii cu zilele, în saci de dormit, pentru a nu pierde rândul la coada consulară pentru o banală viză turistică. 

Țin minte perfect ce însemna să treci prin controlul de identitate într-un tren care trecea dintr-o țară în alta, când ofițeri bățoși te priveau ca pe un suspect de serviciu (din Estul subdezvoltat) pe când alții patrulau peronul în compania câinilor lupi. N-am cum să uit complicatele schimburi valutare la fiecare nouă graniță străbătută, sau emoțiile înnoirii cărții de sejur franceze din perioada când îmi urmam studiile doctorale. Am de asemenea zeci de istorii de la amici sau prieteni de familie cu privire la sisificele lor eforturi pentru a obține o viză de lucru, sau recunoașterea diplomei universitare în alt stat european, din anii când ne aflam „pe dinafară”. 

Din reconstrucția europeană postbelică, dar și din extinderea UE și implementarea politicilor de convergență economică am reținut mai puțin tehnicalitățile aride (nu-mi propuneam o carieră de tehnocrat bruxellez) cât resorturile morale și filozofice ale unor actori politici și intelectuali esențiali pentru acest parcurs salvator (după două războaie mondiale). De asta continuu să scriu despre proiectul european: am convingerea că el trebuie dus mai departe, conform viziunii federaliste afirmate de la Immanuel Kant și Victor Hugo, trecând prin viziunea gradualistă a fondatorilor Jean Monnet și Robert Schuman, prin faimosul discurs ținut de Churchill la Zurich (în 1946) și evoluțiile instituționale sau politice accelerate de criza datoriilor suverane (2008-2012), pandemia Covid (cu Next Generation EU) și războiul Rusiei contra Ucrainei (din februarie 2022) care a arătat statelor-membre cât sunt de vulnerabile tocmai în privința Apărării (un atribut regalian al suveranității naționale). Știu că viziunea federală a fost mereu concurată de versiunea confederală a proiectului. Până una alta, s-a adeverit celebra „profeție” a lui Monnet potrivit căreia „Europa se va face prin crize și va fi suma soluțiilor adoptate pentru aceste crize.” 

Din toate crizele pomenite, războiul s-a dovedit cel mai spectaculos catalizator al federalizării. La 22 noiembrie 2023, Parlamentul European a propus o reformă a Tratatelor, vizând o Uniune de Apărare Europeană axată pe votul cu majoritate calificată. Din păcate, Consiliul European nu a convocat Convenția solicitată în acest sens. A apărut în schimb programul Security Action for Europe (faimosul SAFE, de care tot auzim în presă, printre suspiciuni de achiziții militare cu cântec) și inițiativa ReArm Europe/Readiness 2030 care propune ca bugetul de apărare al UE să crească de zece ori (el era cifrat la ridicola sumă de un miliard de Euro anual). Zece miliarde arată însă destul de meschin, dovedind că statele-membre vor cheltui în continuare cel mai mult pentru propria înarmare, națională, nu federală. 

E de văzut, firește, și cum gândesc cetățenii UE pe tema SUE. Un Eurobarometru din aprilie-mai 2026 arată că 72% consideră că țara lor a beneficiat de pe urma aderării la UE și vor diverse forme de cooperare consolidată, mai cu seamă în sectoare precum Apărarea, Energia și Migrația: e limpede însă că apetitul pentru acțiune comună nu-i totuna cu susținerea politică pentru federalizarea constituțională. De aici până la votul cu o majoritate calificată extinsă, o Uniune de Apărare Europeană (în cadrul NATO…) și/sau dreptul de inițiativă legislativă pentru Parlamentul European pare a mai fi o cale destul de lungă, chit că toată lumea resimte criza de timp. 

Mai e o problemă: partidele și statele dornice de federalizare nu exclud aplicarea ei pe etape, începând cu avangarda reprezentată chiar de ele: un nucleu din Eurozonă dispus să renunțe la veto privind Apărarea și gata de cooperări fiscale consolidate, chiar și în absența unei reforme a Tratatelor. Nu vom avea deci prea curând o Convenție constituțională (adică PE ca „Adunare Constituantă”). Dacă ecuația lui Monnet continuă să se confirme, SUE va rezulta din acumularea altor situații de tensiune existențială, legate de o eventuală retragere americană masivă din Europa, sau de o escaladare a agresivității revizioniste rusești. E paradoxal: în loc să ne cultivăm interesul comun (depășind belicoasele egoisme naționale), așteptăm mai întâi furtuna pentru a decide construcția unei plute colective de salvare…  

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Unica.ro
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.RO
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
GSP.RO
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Adevarul.ro
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Financiarul.ro
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
O fetiță de 8 ani a murit într-o piscină din Tulcea. Adelina era vacanţă cu familia: "Un copil luminos"
ObservatorNews.ro
O fetiță de 8 ani a murit într-o piscină din Tulcea. Adelina era vacanţă cu familia: "Un copil luminos"
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.ro
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
Mediafax.ro
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Redactia.ro
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”
Fanatik.ro
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online