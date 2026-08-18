Harta județelor lovite marți de furtuni cu grindină, ploi torențiale și vijelii cu rafale de până la 90 km/h

Cod galben de vijelii în 35 de județe

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, marți, 18 august, între orele 10.00 și 21.00, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului și vijelii.

Avertizarea vizează Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. „Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50-70 km/h”, transmite ANM. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Averse și grindină în mai multe zone

Informarea meteorologică care anunță intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ, vijelii, răcire accentuată este valabilă în majoritatea zonelor până marți, 18 august, ora 21.00. Potrivit specialiștilor, vitezele la rafală vor ajunge la 40-50 km/h și, local, la peste 60-70 km/h, îndeosebi la munte. Marți, fenomenele de instabilitate vor apărea mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și, pe arii restrânse, în Transilvania și Moldova.

„Aceasta se va manifesta prin averse moderate cantitativ (15-20 l/mp și izolat de peste 20-25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1-2 cm)”, precizează meteorologii.

Răcire cu până la 12 grade Celsius în vestul, centrul și nordul țării

Schimbarea vremii este însoțită de o răcire accentuată în mai multe regiuni.

„Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10…12 grade Celsius și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade Celsius”, anunță ANM.

În sud-estul țării însă temperaturile vor rămâne ridicate.

Cod galben de caniculă în sud și sud-est

O a doua avertizare cod galben este valabil marți, 18 august, între orele 10.00 și 21.00, și anunță caniculă și disconfort termic ridicat. Zonele vizate sunt județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila și Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și București.

„Marți (18 august), în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM. Temperaturile maxime vor fi de 35… 36 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în București

Pentru Capitală, ANM anunță vreme caniculară marți, 18 august, între orele 9.00 și 21.00. Temperatura maximă va fi de 35… 36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin.

Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara. Rafalele vor atinge, în general, 45 km/h. În Capitală este în vigoare până la ora 21.00 o informare meteorologică privind intensificările vântului. Tot până la ora 21.00 este valabil și codul galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat.

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