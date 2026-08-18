Rutele cele mai aglomerate și opțiunea zborurilor directe din Cluj și Timișoara

Cea mai mare aglomerație pe sensul de sosire în România de compania aeriană românească AnimaWings s-a înregistrat în intervalul cuprins între mijlocul lunii iulie și data de 20 august, având un vârf accentuat în primele două săptămâni din august. Zborurile cu cel mai mare grad de ocupare spre România au venit din Marea Britanie (București – Londra Gatwick), Suedia (Stockholm), Olanda (Rotterdam) și Danemarca (Copenhaga), alături de rutele frecventate din Paris, München, Frankfurt și Viena.

Și Wizz Air își va introduce în decembrie 2026, pe aeroportul din Brașov (Ghimbav), zboruri gândite special și pentru românii care lucrează sau sunt stabiliți în Barcelona, Madrid, Chișinău și Karlsruhe.

Iberia a reluat zborurile regulate între Madrid și București, începând cu 3 iunie 2026, după o pauză de câțiva ani. Pasagerii români au astfel acces și la zboruri de conexiune prin hubul din Madrid către destinații din America de Nord, America Centrală, America de Sud și Caraibe, dar mai ales din Spania spre casă (sau viceversa) în sezonul de vacanțe sau sărbători.

Ryanair și TAROM și aveau deja zboruri regulate între cele două capitale europene.

De altfel, Aeroportul Internațional Otopeni (OTP) oferă o rețea extrem de generoasă de zboruri directe operate de companii low-cost, care te pot propulsa în doar două-trei ore direct pe șezlong, la costuri adesea mai mici decât cele din stațiunile consacrate din România. Sau, te pot aduce acasă, în cazul în care lucrezi în țările respective.



Printre mișcările observate de companiile aeriene, o schimbare importantă în traseul diasporei o reprezintă utilizarea noilor curse directe operate din Cluj-Napoca și Timișoara. Legăturile regionale le permit românilor să ajungă direct în județele natale, eliminând necesitatea tranzitului prin aeroportul din București și reducând substanțial durata călătoriei.

Din a doua parte a lunii august și până la începutul lunii septembrie, fluxul se inversează, înregistrându-se un număr ridicat de plecări înapoi spre marile orașe europene.

Sejururi extinse de până la o lună și rezervări efectuate din timp

Spre deosebire de restul anului, când predomină deplasările de afaceri, în sezonul estival peste 60-70% dintre rezervări sunt realizate pentru cel puțin două persoane – în special cupluri, grupuri și familii.

Sejururile diasporei sunt considerabil mai lungi decât o vacanță obișnuită: majoritatea călătorilor petrec în țară între 14 și 21 de zile, iar familiile cu copii își extind șederea la 3-4 săptămâni, suprapunându-se cu vacanța școlară.

Durata extinsă a vizitelor determină o utilizare crescută a bagajului de cală, ales de 50-60% dintre pasageri. Totodată, pentru perioada aglomerată din august, biletele au fost achiziționate chiar și cu 3-4 luni în avans. Călătorii au acordat o atenție deosebită orarelor convenabile și facilităților de acces din aeroporturi pentru a evita costurile suplimentare de cazare sau transferurile terestre complicate.

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