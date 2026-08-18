Nivelul scăzut al apelor afectează în special transportul fluvial. Pe Rin, de exemplu, navele sunt nevoite să transporte încărcături mult mai mici, ceea ce duce la creșterea costurilor pe tonă. Potrivit lui Torsten Schmidt, de la Institutul de Cercetare Economică RWI din Essen, aceste costuri suplimentare sunt transferate, în cele din urmă, către consumatori.

Transportul pe căile navigabile este important și pentru produsele energetice, precum motorina și păcura. Reducerea capacității de transport poate duce astfel la scumpirea acestora și poate amplifica presiunile inflaționiste din economie.

În același timp, seceta și temperaturile ridicate afectează agricultura și duc la pierderi de recoltă. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că prețurile alimentelor sunt în prezent cu aproximativ 30% mai mari decât în 2020, în contextul influențat și de fenomenele meteorologice extreme.

Un studiu publicat în iulie 2025, la care au participat cinci instituții europene de cercetare și Banca Centrală Europeană, avertizează că schimbările climatice și fenomenele meteorologice extreme pot provoca creșteri bruște ale prețurilor alimentelor și pot face inflația mai volatilă.

BCE avertizase încă din 2023 că frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme din Europa ar putea exercita o presiune persistentă asupra inflației. Schimbările climatice ar putea accentua și diferențele dintre evoluțiile prețurilor în statele zonei euro.

Rămâne însă de văzut dacă actualele scumpiri vor determina o reacție din partea BCE. Potrivit lui Torsten Schmidt, un șoc meteorologic temporar nu ar necesita, în mod normal, o politică monetară mai restrictivă. Situația s-ar putea schimba dacă mai multe crize, inclusiv cele energetice și geopolitice, s-ar suprapune și ar genera o inflație mai amplă și persistentă.

În acest context, expertul financiar Holger Schulz, de la Asociația Germană a Caselor de Economii și a Băncilor, consideră că economia germană trebuie să își refacă stocurile. Rezervele mai mari ar putea funcționa ca o „primă de asigurare” într-o lume în care seceta, războaiele și blocajele din lanțurile de aprovizionare pot produce noi șocuri economice.

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