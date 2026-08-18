„Această decizie dureroasă, dar necesară a fost inevitabilă din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au afectat zona în ultimele săptămâni”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Stilfser Joch, cunoscut și ca Stelvio, este un pas alpin situat la 2757 de metri altitudine, conectând Vinschgau din Tirolul de Sud cu Valtellina din Lombardia. Zona de schi ajunge până la 3450 de metri deasupra nivelului mării.

Temperaturile ridicate au deteriorat stratul de zăpadă al ghețarului, care noaptea nu mai reușește să se răcească suficient. Situația este agravată de furtunile frecvente. Meteorologul Manuel Oberhuber a postat pe platforma X o imagine a ghețarului, însoțită de comentariul: „Alaltăieri, ultima stațiune de schi pe ghețar din Europa și-a încheiat sezonul de vară: Stilfserjoch, din Tirolul de Sud. Totuși, se pare că în zilele precedente plăcerea de a schia era oricum doar moderată”.

Deși schiatul a fost oprit, telecabinele de la Stilfser Joch rămân funcționale, oferind vizitatorilor acces la ghețar. Operatorii monitorizează constant situația și analizează posibilitatea reluării activităților de schi, dacă temperaturile vor scădea și condițiile se vor îmbunătăți.

Problemele cauzate de temperaturile extreme nu sunt limitate la Italia. În august, ghețarii din Elveția, inclusiv zonele de schi Zermatt și Saas-Fee, au fost și ei obligați să închidă. Conform Blick, aceste închideri subliniază impactul tot mai sever al schimbărilor climatice asupra ghețarilor din Europa.

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