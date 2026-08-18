Peste 200.000 de cereri procesate într-o săptămână

Între 11 și 17 august 2026, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din țară au înregistrat un total de 205.995 de cereri. Doar în ziua de luni, 17 august, au fost depuse 40.849 de solicitări, dintre care 13.532 pentru extrase de carte funciară în scop informativ și 6.423 pentru autentificare.

„Prioritatea noastră este procesarea cererilor restante și revenirea cât mai rapidă la un flux normal de lucru. Personalul nostru lucrează intens pentru a respecta termenele legale”, au precizat reprezentanții ANCPI. În plus, echipele tehnice monitorizează constant sistemul e-Terra pentru a asigura o funcționare optimă și pentru a reduce timpii de așteptare.

Platformele digitale, repornite treptat

În această fază, ANCPI se concentrează exclusiv pe funcționarea platformei e-Terra. Alte sisteme online, precum Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, vor fi repornite într-o manieră etapizată, după ce vor fi finalizate toate verificările tehnice necesare. Reprezentanții ANCPI au anunțat că utilizatorii vor fi informați din timp despre disponibilitatea fiecărei platforme prin canalele oficiale de comunicare.

Recomandări pentru utilizatori

Pentru a evita aglomerația la oficiile locale, ANCPI le recomandă utilizatorilor să apeleze liniile de suport telefonic pentru informații sau clarificări. „În măsura în care este posibil, vă rugăm să evitați deplasările suplimentare la sediile noastre, apelând la soluțiile de comunicare la distanță”, au adăugat reprezentanții instituției.

ANCPI rămâne dedicată informării constante a publicului și partenerilor cu privire la progresele realizate în repunerea în funcțiune a sistemelor informatice și la măsurile implementate pentru eficientizarea procesării cererilor.

ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic pe 14 iulie, care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Infrastructura e-Terra a fost ulterior reconstruită, iar aplicația a fost mutată în Cloudul Guvernamental. La momentul atacului informatic, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare iar valoarea creditelor imobiliare amânate depășește 430 de milioane de euro.

Aplicația e-Terra a ANCPI a avut miercuri, 12 august, o nouă întrerupere, la mai puțin de o zi după ce fusese repornită etapizat, în urma atacului cibernetic care a blocat sistemul aproape o lună. Reprezentanții ANCPI au declarat pentru Libertatea că aplicația funcționează din nou, însă timpii de răspuns sunt mai mari și nu sunt excluse alte întreruperi temporare.

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