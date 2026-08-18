„Compania Națională Aeroporturi București continuă lucrările la modernizarea și consolidarea parcării supraetajate din fața Terminalului Sosiri al Aeroportului „Henri Coandă”, proiectul avansând la etapa intervențiilor majore la structura de rezistență. În prima etapă, care a început în luna aprilie, s-au executat lucrări la cele două niveluri superioare ale parcării. A doua etapă, care începe miercuri, presupune restricționarea accesului auto în parcarea Sosiri până la începutul anului viitor, când se va finaliza investiția”, a precizat CNAB.

Motivul este că parcarea Sosiri, construită în 2003, s-a degradat după aproape 25 de ani. Mai exact, au fost constatate probleme la plafon, stâlpi, pardoseală și fațade.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Astfel, începând de miercuri, 19 august, parcarea Sosiri se va închide temporar, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului”, se arată în comunicat.

Informații pentru pasageri:

Stația Taxi se va muta în fața terminalului Plecari din 1 septembrie 2026

Autobuzele 100 și 442 vor opri doar în stația comună „Plecări” de la aeroport.

Aeroportul „Henri Coandă” are acum 2.226 locuri în parcările publice. După închiderea parcării „Sosiri”, nu vor mai putea fi folosite 588 de locuri. În aceste condiții, la toamnă se va deschide o nouă parcare, cu 1.019 locuri, în apropierea clădirii „Sosiri”, care va avea 4 niveluri.

De asemenea, se vor mai construi alte două parcări, fiecare cu câte 4 niveluri, cu un total de peste 1.600 de locuri, dar deocamdată nu a fost oferit niciun orizont de timp pentru finalizarea acestor lucrări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE