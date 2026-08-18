Cum va funcționa programul

Programul, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), propune o serie de condiții clare pentru accesarea fondurilor. Finanțarea poate acoperi până la 75% din cheltuielile eligibile, cu o contribuție proprie minimă de 25%. Valoarea maximă acordată este de 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare, cu un prag minim de 12 kWh pentru sistemele finanțate.

Programul este deschis tuturor instalatorilor care dețin un atestat ANRE de tip B sau echivalent eliberat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu condiția respectării cerințelor din ghid. Obiectivul principal este eficientizarea consumului de energie produsă de panouri fotovoltaice, prin stocarea energiei generate ziua pentru a fi utilizată seara, când cererea este mai mare.

„România a investit masiv în producerea energiei cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Pasul firesc este să investim acum în stocare, astfel încât energia produsă ziua să poată fi folosită de prosumatori seara, când consumul este mai mare și România ajunge să importe energie. Prin acest program de 400 de milioane de lei, deschidem finanțarea tuturor persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă și-au instalat panourile printr-un program al AFM sau din fonduri proprii. Este o investiție care îi ajută direct pe oameni și, în același timp, crește reziliența sistemului energetic național”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Consultarea publică și următorii pași

Proiectul de ghid va fi supus dezbaterilor publice, organizate de Ministerul Mediului și AFM, cu participarea prosumatorilor, instalatorilor și altor actori interesați. În această etapă, observațiile și sugestiile primite vor fi analizate, urmând ca documentul final să fie aprobat ulterior. Documentul este deja disponibil pentru consultare online, iar cei interesați sunt încurajați să contribuie.

Scopul principal al acestui demers este reducerea presiunii asupra sistemului energetic național și limitarea importurilor în orele de vârf, asigurând astfel o mai bună utilizare a energiei verzi produse local.

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