Aflat într-o discuție din cadrul podcastului Sold Out Media, realizat alături de bunul său prieten Florin Ristei, iubitul Ștefaniei a povestit că a plătit 3.400 de lei pentru doar două nopți de cazare. Suma l-a lăsat fără cuvinte pe Ristei și a generat numeroase reacții în mediul online, reaprinzând dezbaterea despre costurile ridicate ale vacanțelor în România în comparație cu cele din străinătate.

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Speak: „Ți-am zis ce scump e la mare la noi?”

Artistul a comentat tarifele practicate pe litoralul românesc și a comparat experiența de la Constanța cu cea de peste ocean, unde a plătit mai puțini bani la hotel.

„Ți-am zis ce scump e la mare la noi? Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani. Eu am dat 34 de milioane (n.r. 3.400 de lei) pe două nopți. Eu, în Vegas, la cel mai scump hotel, am dat 300 de dolari pe noapte”, a spus Speak în podcastul Sold Out Media.

Adevărul despre relația de prietenie dintre Speak și Florin Ristei

Deși în prezent colaborează la mai multe proiecte de succes și petrec mult timp împreună, Speak a recunoscut sincer că prima sa impresie despre fostul câștigător X Factor nu a fost deloc una favorabilă.

Iubitul Ștefaniei i-a mărturisit lui Florin Ristei că în trecut îl considera o persoană dificilă din cauza modului în care se raporta la diverse situații.

„Speak: Păi, eu de exemplu, pe tine nu te haleam. Deloc.

Florin Ristei: Nici acum nu mă halești prea tare.

Speak: Nu, nu.

Florin Ristei: De ce nu mă haleai, mă frate?

Speak: Că erai foarte obraznic.

Florin Ristei: Păi vorbisem vreodată?

Speak: Da, dar nu mi-ai făcut mie în mod… Felul în care te raportai la situații, la lucruri. Erai hater și urâcios.

Florin Ristei: Nu îți plăcea că eram rebel”, a fost dialogul dintre cei doi.

Cu timpul, percepțiile s-au schimbat, iar cei doi au reușit să depășească primele impresii negative, construind o prietenie strânsă.

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