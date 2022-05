În urmă cu câteva zile, prezentatoarea emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii” a ajuns la spital după ce nu s-a simțit bine. Gabriela Cristea a lipsit și din emisiune, pentru că se afla pe perfuzii, la spital, iar Simona Gherghe a înlocuit-o.

Acum, Tavi Clonda face primele declarații despre problemele de sănătate cu care se confruntă soția lui. Vedeta de la Antena Stars are o infecție la rinichi și trebuie să primească tratament. Din fericire, nu este o fază avansată, iar afecțiunea este ținută sub control.

„Este bine, urmează un tratament la spital. Are o infecție la rinichi. Nu este de joacă. Nu este într-o fază foarte avansată, dar, oricum, este acută cumva și trebuie ținut un tratament riguros, căci altfel poate să devină totul mai neplăcut pe termen lung. Tratamentul este de o lună, iar antibioticul îl ia două săptămâni”, a declarat artistul pentru ego.ro.

Gabriela Cristea a lipsit din emisiune marți, însă miercuri a revenit pe micul ecran. Ea a făcut perfuzii și ieri, pentru că se simțea încă foarte slăbită. Soția lui Tavi Clonda a refuzat să fie internată: „Au întrebat-o dacă vrea să se interneze și a zis că nu, merge acasă la copii”.

„Am chemat salvarea”

Soțul prezentatoarei de la Antena Stars a declarat să Gabriela se simte mai bine și continuă tratamentul. Vedeta a avut frisoane și din această cauză a făcut și febră musculară.

„Este spre bine, dar astăzi este a doua doză, a doua zi de tratament. Este devreme, însă este mai bine ca ieri, când a avut frisoane. Nu putea să facă nimic, a făcut și febră musculară de la frisoane, nu se mai opreau”, a explicat Tavi Clonda.

Artistul a fost cel care a avut grijă de Gabriela Cristea până când aceasta a ajuns la spital. Tavi s-a speriat când a văzut că starea de rău a partenerei sale nu dispare, astfel că au sunat la 112.

„Noaptea pe la 4 jumătate m-a trezit, tremura toată. I-am făcut un masaj, am îmbrăcat-o, i-am dat o pastilă, dar nu s-a oprit. A făcut apoi o baie fierbinte, nu se oprea din tremurat. Ulterior s-a liniștit, o oră a dormit, iar pe la 9-10 a luat-o iar. Am zis că trebuie să chemăm salvarea. Am chemat salvarea, dar am zis că durează prea mult. Am hotărât să mergem noi, să facă un efort pentru a ne urca în mașină și a ajunge la spital. Am aflat ce se întâmplă și a primit tratament, acum este mult mai bine”, a declarat Tavi Clonda pentru sursa mai sus menționată.

