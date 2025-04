Ediția cu numărul 10 de la Te cunosc de undeva! sezonul 21 a început în forță, cu o echipă care a demonstrat că poate face o transformare unică pe scena emisiunii.

Emy și Laila au deschis gala cu numărul 10 la Te cunosc de undeva! sezonul 21 cu un moment foarte puternic, după transformarea în Eminem și Rihana – I love the way you lie.

„Am simțit-o pe Emy cât de fericită a fost cu personajul! Mi-ai îndeplinit visul”, spune Ozana Barabancea, la Antena 1.

„Plângi, descarcă-te că ți-a ieșit foarte bine! Încercam să-mi dau seama câți bani am dat la concertul Eminem cu Rihanna. Dar nu am dat! Foarte puternic!”, spune Aurelian Temișan.

„Chiar m-am emoționat! Au ajuns emoțiile și la noi”, spune Ilona.

Următoarea echipă care a prestat pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 21, 19 aprilie 2025, a fost formată din Ioana State și Tudor Ionescu, care s-au transformat în Dalida și au cântat piesa laisser moi danser.

Jurații au fost plăcut surprinși de interpretarea lor și le-au făcut multe complimente. „Ați făcut mișcările, dar nu prea. Mătușa fugită înainte de revoluție”, spune Mihai Petre.

„Eu am văzut doi oameni cărora nu le-a plăcut momentul. Ioana a semănat mai mult la timbru, Tudor, la aspect”, spune Ilona.

Alexandra Ungureanu și Keo au fost echipa care au urmat pe scenă cu o transformare inedită în Smiley, cu piesa Culoarea ta. Alexandra, din păcate, nu a reușit să aibă parte de o transformare vocală, încă de la repetiții a știut acest lucru.

„Felicit tot ceea ce am văzut, pe mine m-a bucurat momentul!”, spune Aurelian Temișan.

„E normal să știm textul în română, trebuie să memorăm. E o piesă a unui artist atât de iubit, respectat. Nu cred că era vreo enciclopedie. Să ținem cont pe viitor!”, spune Ozana Barabancea.

„Au fost greșeli, e semnătura voastră”, spune Mihai Petre. Nick NND și Sali s-au transformat în Jim Carrey cu un moment extrem de dificil. Aceștia au cântat piesa „Somebody to love”. „Acel vibrato a lui Jim Carrey l-am resimțit. Aveți o constantă”, spune Aurelian Temișan.

„Problema cu aceste momente e că ori îți iese perfect ori o dai de gard”, spune Mihai Petre. „Dacă făceați fețele acelea vă ieșea mai bine! Aveți talent cu carul, îmi place să vă văd. În această seară aveam impresia că vă feriți de savoarea feței”, spune Ozana Barabancea.

Ediția a fost câștigată de Oana Matache și Radu Siffredi, care au fost ajutați de concurenți și de bonusul de 100 de puncte din partea Ilonei.

