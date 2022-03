Extrem de iubită de fanii săi, Teo Trandafir nu s-a ferit niciodată să spună ceea ce gândește. Vedeta consideră că fiecare om trebuie să facă ceea ce simte și să nu se lase influențat de părerile altora, principiu cu care este de acord și fiica ei în vârstă de 17 ani.

„După părerea noastră, a Maiei și a mea, în viața asta nu prea «trebuie» nimic. Ne-am obișnuit și am fost crescuți și noi, și părinții noștri în spiritul acestui «trebuie». Dacă la un moment dat nu se poate, nu mai trebuie. Încercăm, dar dacă am văzut că nu merge, nu ne dăm cu capul de pereți în același loc doar pentru că «trebuie». În viața asta trebuie doar să fii fericit”, a declarat Teo Trandafir pentru EGO.ro.

Prezentatoarea emisiunii „Teo Show” mărturisește că a învățat multe de la Maia. Despre fiica ei spune că este foarte curajoasă și este sprijinul ei. De asemenea, Teo Trandafir mărturisește că Maia este genul de persoană care se implică și ajută atunci când oamenii sunt puși în situații dificile.

„Sunt anumite lucruri pe care ea le are și eu nu le am. Are un curaj de a merge mai departe, pe care uneori îl am, alteori am nevoie de un mic sprijin. Este un om just, nu trădează niciodată și asta mi-a plăcut întotdeauna la ea. Dacă vede bullying nu stă și se uită, are întotdeauna reacție”, a mai povestit extrem de mândră de copilul pe care l-a crescut.

Maia nu a încercat niciodată să se folosească de numele mamei sale și a încercat să își ducă planurile la bun sfârșit fără a profita de celebritatea lui Teo Trandafir.

„A știut tot timpul cine sunt. Maia s-a născut la mine în brațe. Nu a fost o noutate pentru ea și s-a autoeducat în timp văzând oamenii pe care eu îi apreciez, învârtindu-se în cercurile în care mă învârt și ei și întâlnind oameni cunoscuți. A ținut-o în brațe de mică Pepe, l-a cunoscut pe Smiley. E în relații foarte bune cu mulți oameni importanți pe care îi vedea de obicei la televizor. Dar fiind situația de așa natură, pentru ea nu a fost un hop”, a mai declarat vedeta de la Kanal D pentru sursa mai sus menționată.

