„Cele mai grele momente din 2025 au fost cele în care am pierdut niște oameni pe care nu îi poate înlocui nimeni vreodată. Despre care nu se știe, pentru că nu erau neapărat persoane publice. Cam astea au fost momentele grele. Restul sunt neplăceri. Momentele mele frumoase sunt legate de prietenii mei, de Ilinca, de zâmbetele lor, de suportul lor, de prieteniile noastre”, a spus Teo Trandafir pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

De asemenea, a spus care a fost eticheta pusa de public de-alungul timpului. „Păi, am fost sute de ani grasă. Grasă, grasă, grasă. Am fost făcută în toate chipurile legate de acest aspect. Am înțeles că sunt grasă. Că știu și eu, am oglindă. Văd că-s grasă. Când n-am mai fost, n-am mai fost bine nici asta. Eram prea slabă”, a mai adăugat vedeta.

Anul trecut, fiica lui Teo Trandafir, Maia, s-a mutat singură, iar mamei sale nu i-a fost prea ușor să se adapteze acestei situații.

„M-am adaptat destul de complex. Pentru că oricărui părinte îi e complicat când îi pleacă puiul de acasă, dar, la un moment dat, dacă nu se întâmplă, e nesănătos. Asta e vârsta, asta e perioada, e normal să se întâmple asta. Trebuie susținuți. Și te obișnuiești ținându-te de valorile de până atunci. Adică faci în continuare lucrurile pe care le făceai. Nu te lași. Este greu pentru că ești obișnuit cu niște

lucruri, cu uitatul la televizor, cu râsul la anumite chestii. Îți lipsește copilul din casă, dar ăsta este cursul vieții”, a mai spus Teo Trandafir.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE