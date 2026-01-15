Controverse legate de utilizarea ingredientelor crude

Aflat în apropiere de Machynlleth, în Ceredigion, Ynyshir este recunoscut pentru experiențele sale culinare de excepție. Cu toate acestea, evaluarea recentă a scos la lumină preocupări legate de utilizarea ingredientelor crude, deși manipularea igienică a alimentelor a fost considerată „în general satisfăcătoare”.

Chef-ul Gareth Ward, care este și proprietarul restaurantului, a explicat că inspecția s-a concentrat pe utilizarea peștelui crud de calitate „sashimi” importat din Japonia. „Cumpărăm cele mai bune ingrediente din toată lumea și servesc o mare parte crudă”, a declarat Gareth Ward.

Deși rezultatul inspecției poate părea surprinzător pentru un restaurant de talia lui Ynyshir, Ward rămâne ferm pe poziție și își apără stilul inovator de gătit. „Oamenii care se depășesc, care gândesc în afara tiparelor și care fac lucrurile diferit vor trebui să se confrunte întotdeauna cu acest tip de situație”, a adăugat acesta, exprimându-și dezamăgirea, dar nu rușinea.

Experiență culinară de cinci ore

Ynyshir, care oferă meniuri de cinci ore cu aproximativ 30 de preparate, este descris pe site-ul Ghidului Michelin ca un local excepțional. Restaurantul a primit a doua stea Michelin în 2022, fiind apreciat pentru creativitatea culinară a lui Gareth Ward și pentru utilizarea ingredientelor de calitate superioară.

„Seara începe devreme, oferindu-i bucătarului-șef și proprietarului Gareth Ward cinci ore la dispoziție pentru a-i purta pe oaspeți într-o călătorie culinară jucăușă în jurul lumii”, se arată pe site. Printre preparatele de rezistență din meniul său se numără sashimi-ul și carnea de vită Wagyu A5.

Restaurantul, care oferă un meniu de bază la prețul de aproximativ 540 de euro de persoană, este considerat un punct de reper în peisajul gastronomiei de lux. Cu toate acestea, inspecțiile sanitare rămân un test important chiar și pentru cei mai renumiți chefi și restaurante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE