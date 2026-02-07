Își cultivă talentul în mod natural, cântând oriunde are ocazia. Idolii săi sunt „Șoimanii”, dar apreciază și alți artiști precum Igor Cuciuc, regretatul Nicolae Sulac, Nicolae Glib, Paula Hriscu și Andra. Cel mai mult este susținut de părinți și rude, dar și de numeroși admiratori. Toți îl încurajează, îl felicită și îi transmit că este un copil deosebit.

Teodor are un auz muzical foarte dezvoltat, o memorie bună, sensibilitate artistică, curaj și expresivitate, precum și o mare ușurință de a imita. Toate aceste calități îl fac să creadă că ar putea câștiga competiția „Românii au talent”.

Pe lângă darul muzical, are și alte calități: un talent înnăscut de a comunica, expresivitatea chipului, o memorie dezvoltată, carismă naturală, dar și o mare dragoste pentru folclor și pentru scenă. Visul lui este devină un mare artist.

Carmen: „Ești absolut adorabil, ești talentat, ai ureche muzicală”.

Andi: „Ce crezi tu despre emisiunea Românii au talent, ce-ți place cel mai mult să vezi în emisiunea asta?”.

Teodor: „Magie! Da eu vreau să fiu artist”.

Carmen: „Ești deja un artist!”.

