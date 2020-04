De Andreea Romaniuc Archip,

Protagonistul serialului „Mangalița”, serial difuzat sâmbătă seara la Antena 1, a avut șansa de a-și valorifica talentul actoricesc destul de târziu pe marele ecran. Actorul și-ar fi dorit să își facă debutul în lumina reflectoarelor în tinerețe, dar a avut destul de mult de așteptat momentul potrivit.

„Mi-aș fi dorit să fi început cariera în film mai devreme, pe la 20 si ceva de ani, nu la 44. Nici nu mai speram să apuc să joc în filme. Șansa mea s-a numit Corneliu Porumboiu. Nu vreau sa sune a laudă, dar cred că sunt unul dintre cei mai jucați actori în filmele românești în ultimii 10-12 ani. Numărul de filme de lung sau scurt metraj ori seriale sunt foarte multe, într-un timp atât de scurt, având în vedere că eu au terminat Institutul acum 33 de ani. Dar acum recuperez puternic”, a declarat, pentru Libertatea, Teodor Corban.

„Porumboiu e un regizor foarte meticulos”

Deși este un actor cu experiență, Teodor Corban s-a supus cerințelor regizorului pe platourile de filmare. Conștient de oportunitatea ivită pentru cariera lui, actorul ieșean a făcut față provocările la care l-a supus Porumboiu.

„Este unul dintre cei mai mari perfecționiști pe care îi cunosc. Practic ABC-ul pentru filmul de artă îl am de la el. Colaborarea noastră a fost frumoasă și chinuitoare. E un regizor foarte meticulos, atent la detalii, creativ non-stop. Tot timpul trebuia să fii în gardă la surprizele pe care le făcea permanent, schimba textul, trebuia să te adaptezi rapid. A fost ca o școală pentru mine perioada cât am stat la Vaslui, pe timpul filmarilor la „A fost sau n-a fost”. Și mi-a prins bine pentru mai târziu, când am prins alți regizori meticuloși”, ne-a povestit Corban despre lucrul cu celebrul regizor.

