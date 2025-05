În fiecare vară, Rică Răducanu, fosta legendă a fotbalului românesc și simbol al clubului Rapid, devine una dintre atracțiile litoralului românesc. Cei care ajung în stațiunea Neptun știu că îl pot găsi la terasa care îi poartă numele și unde îi întâmpină mereu cu zâmbetul pe buze. Cu toate acestea, puțini știu că localul nu îi aparține, de fapt.

Într-un interviu acordat pentru Ego.ro, Rică Răducanu a lămurit misterul: terasa din Neptun este deținută de verișorul său, însă el îl sprijină an de an în administrarea afacerii.

„Eu sunt din Mangalia. Am veri acolo, avem o terasă la Neptun de mulți ani. Toată lumea zice: «Hai la Rică!». Am zis că da, e a mea, deși nu e! E a verișorului meu, Costică. Au o fermă acolo, au de toate. Eu sunt cu vrăjeala, cu lumea. Vara stau pe acolo. Vine lumea, vin fetele, vin băieții, mai bem un spriț. Soția nu stă cu mine, se duce la Mangalia, la mine la casă. Are vecini pe acolo, stă cu ei, pleacă la tratament la Neptun. Nu are treabă! Eu plec dimineața, vin seara.”

Toată lumea crede că e terasa lui Rică Răducanu

Prezența lui Rică Răducanu a devenit, de-a lungul timpului, un adevărat punct de atracție pentru clienți. Localnicii și turiștii se bucură să-l revadă în fiecare sezon estival, iar terasa s-a bucurat de o promovare excelentă tocmai datorită asocierii cu numele său.

„Toți au zis așa, că e terasa mea. Toată lumea spunea: «Hai la Rică, hai la Rică!». A rămas așa. Și ai mei zic așa, dar și poliția, toți spun că acolo e la Rică.”, a explicat Rică Răducanu, aflat la shooting-ul colecției „UNU PLUS”.

Soția îl însoțește la mare, dar preferă să stea mai retrasă, ocupându-se de casă sau urmând diverse tratamente de întreținere.

„Cum să nu? Mereu vin. Mai vin, mai ne vedem, mai mănâncă ceva pe la mine pe acolo. Nu e nicio problemă! Înainte se vizita și casa. (râde) Ce treabă să aibă soția? Îmi dă voie. Acum mi-a zis să mă duc, să fac ce vreau. Mă lasă acum! (râde) Până acum mă întreba unde mă duc, ce fac. Da. (n.r. a rămas în relații bune cu fostele iubite) Eu cu fetele mi-a plăcut să fiu respectuos. Acesta este stilul meu, țin cu fetele!

Când mă duc undeva toți băieții îmi zic să stăm la un sprit, eu le zic că dacă nu sunt fete, nu vin. Stăm la un fotbal, mai vorbim, dar dacă vii cu o fată e altceva. Se mai zice o glumă, se mai vorbește, trece timpul mai frumos!”, a concluzionat acesta.

