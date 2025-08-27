Sezonul 9 Insula Iubirii se apropie de final, însă fiecare zi rămasă din această experiență este mai puternică decât cea anterioară. Diseară, de la 21:30, urmează una dintre cele mai încărcate ediții din punct de vedere emoțional din acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Finalul bonfire-ului băieților va da drumul discuțiilor între aceștia și va marca modul în care se va desfășura și noaptea în vila lor. Vizibil afectați de cum avansează lucrurile pentru partenerele lor, aceștia vor lua decizii importante și vor face și ei pași înspre ispitele feminine.

Ce audiență a avut ediția din 26 august

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost urmărită, și de această dată, de către întreaga țară, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:12, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9, a înregistrat 5,9 puncte de rating şi 26,8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4,8 puncte de rating şi 21,8% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 4,7 puncte de rating și 16,5% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:59, peste 1,1 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii. În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 4,9 puncte de rating și 23,9% cotă de piață.

Ce se întâmplă diseară

Seara se anunță explozivă! Deși aparenta distracție ar trebui să marcheze întâmplările, fiind vremea ultimelor petreceri în ambele locații, focul se va aprinde și va arde mai tare! Imaginile îl vor șoca pe unul dintre băieți și-l vor face să ia o decizie radicală. Despre cine este vorba, urmează să descoperim!

Tot atunci, unul dintre cele cinci cupluri va afla că cel mai dur test al relațiilor se încheie pentru ei! Care va fi deznodământul și de ce se va lăsa cu lacrimi, aflăm în câteva ore! Nu ratați, în această seară, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Când e finala „Insula Iubirii” 2025

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de final, captivând publicul cu povestea a cinci cupluri supuse tentațiilor în Thailanda. Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind care dintre concurenți vor părăsi emisiunea împreună și care nu au trecut testul fidelității.

Sezonul actual al emisiunii cuprinde 21 de ediții. Telespectatorii vor afla deznodământul acestei experiențe intense în primele zile ale lunii septembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan.

Ulterior, Antena 1 a pregătit o surpriză pentru fani imediat după încheierea Insula Iubirii 2025. Începând cu 7 septembrie, la ora 20.00, Antena 1 va difuza noul sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri.

