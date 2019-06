„The Motans Grand Concert”, o producție de peste 80.000 de euro

Cu Dara și Lucia în deschidere, Irina Rimes si Delia invitate speciale, 5 backing vocals, un cor format din studenți ai Academiei Tehnice Militare, pentru piesa „Maraton”, spectacolul a beneficiat și de o scenografie specială ce a inclus coloane romane în mișcare sub formă de statui vivante, efecte pirotehnice și lasere asigurate de KLS Lasers, Pyro Events.

De asemenea, show-ul care i-a impresionat pe cei 5000 de spectatori a creat o premieră la București cu un sistem de sonorizare D&B GSL, cel mai performant model de sunet care nu există în România și care a fost adus special din Ungaria, pentru acest eveniment.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au onorat cu prezența la această reuniune a familiei The Motans, publicul a fost cel care a făcut ca acest concert sa fie extraordinar si unic. A fost cu adevărat un Grand Concert, o poveste frumoasă pe care am trăit-o împreună. Multumesc Global Records, NGM Creative și desigur echipei The Motans pentru toată munca depusă.”, a declarat la final artistul The Motans.

Citește și

Reuniune convocată de urgenţă în Ucraina după apariţia unui video propagandistic cu o presupusă anexare a Bucovinei de către România