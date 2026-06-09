Lentoare în gândire și pierderea conștienței: Cum se manifestă criza la volan

O criză de hipoglicemie (scăderea zahărului din sânge) alterează profund capacitatea de reacție și discernământul. În fazele inițiale, simptomele pot fi mai ușoare: foame dureroasă, tremurături sau senzație de transpirații reci. Însă, pe măsură ce criza avansează, creierul rămâne fără principalul său combustibil.

„Apare încețoșarea vederii, lentoarea în mișcare și lentoarea în gândire. Se poate ajunge la crize severe în care pacientul nu mai este conștient și nu mai este deloc cooperant. Din păcate, dintr-o astfel de criză se poate ajunge chiar și la deces”, avertizează dr. Oana Parlițeanu.

Acest lucru explică din punct de vedere medical de ce un șofer aflat într-o criză profundă ar putea să ignore complet echipajele de poliție: el pur și simplu nu mai procesează stimulii din exterior, fiind într-o stare de semiconștiență, confuzie extremă sau chiar orbire temporară.

Paradoxul de la volan: Cum mai poți conduce un kilometru dacă ești inconștient?

Întrebarea-cheie: cum a fost posibil ca, în ciuda stării neurologice severe, mastodontul de zeci de tone să mai ruleze pe o distanță considerabilă are răspuns.

Medicina arată că în stările de confuzie mentală severă sau hipoglicemie profundă, organismul poate funcționa pe baza unor mecanisme automate (automatism motor). Șoferul poate continua fizic să țină mâna pe volan sau să apese pedala dintr-un reflex automatizat prin miile de ore petrecute în trafic, deși cognitiv (rațional) el este complet deconectat de la realitate și nu înțelege ce se întâmplă în jur.

Totuși, medicul diabetolog subliniază că odată ce controlul s-a pierdut complet, capacitatea de autorevenire este foarte mică: „În general, în momentul în care pierzi controlul sau cunoștința din cauza unui deficit glicemic, nu îți revii imediat de unul singur. Fiind inconștient, nu mai poți să iei nimic tu. Trebuie ca altcineva din exterior să intervină, să îți dea glucagon, să îți pună zahăr sub limbă sau să îți toarne un suc. Este puțin probabil ca un pacient să își revină instantaneu și să poată conduce imediat mai departe fără ajutor”.

Diabetul nu trebuie stigmatizat: Nu toate tratamentele dau hipoglicemie

Dr. Parliteanu atrage atenția asupra unui aspect extrem de important: publicul nu ar trebui să îi judece la grămadă pe toți cei care suferă de această afecțiune.

Nu orice diabetic riscă asta: „Nu toate medicamentele pentru diabet au potențial de a provoca hipoglicemie. Este foarte important să menționăm asta, ca să nu îi băgăm pe toți în aceeași oală și să îi stigmatizăm”.

„Nu toate medicamentele pentru diabet au potențial de a provoca hipoglicemie. Este foarte important să menționăm asta, ca să nu îi băgăm pe toți în aceeași oală și să îi stigmatizăm”. Cine este predispus: Riscul major apare la pacienții insulino-necesitanți (care fac tratament cu insulină) sau la cei care iau anumite clase de medicamente ce forțează pancreasul să secrete insulină în mod constant.

Pentru a preveni astfel de tragedii, pacienții sunt instruiți strict să mănânce regulat, să aibă mereu gustări la ei, să dețină un glucometru în mașină și surse de carbohidrați cu absorbție rapidă (zahăr, sucuri dulci).

Reguli drastice pentru șoferii profesioniști

În cazul șoferilor profesioniști (categoriile C, D, E), cum este și cazul bărbatului de 42 de ani, rigorile sunt mult mai mari decât pentru cei amatori (categoria B). Pe lângă obligativitatea completării Protocolului de evaluare clinică, pacienții aflați sub tratament cu insulină au nevoie de o monitorizare mult mai frecventă și de adeverințe stricte din partea diabetologului, care să ateste absența oricărui episod de hipoglicemie severă în ultimele 12 luni.

În plus, examinările periodice pentru profesioniști includ obligatoriu și alte teste de siguranță, cum ar fi verificarea aparatul pulmonar pentru depistarea apneei în somn, o altă afecțiune periculoasă care poate face un șofer să adoarmă instantaneu la volan.

„Dacă glicemia este sub 90, nu urci la volan!”, această regulă îi vizează pe toți șoferii cu diabet din România și există un document unic pentru obținerea sau prelungirea permisului auto.

Șoferul de TIR care a provocat carambolul din Constanța a recunoscut: „Mi s-a făcut rău, am avut glicemia foarte mică. N-am făcut nimic intenționat”

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