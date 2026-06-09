A zburat 16 ani fără licență corespunzătoare

Jeoffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, fost pilot Air Canada, este acuzat că a pilotat avioane comerciale timp de 16 ani fără licența necesară, relatează The Guardian. Compania l-a retras din activitate și a raportat cazul autorităților canadiene.

Potrivit poliției regionale Peel din Canada, Jeoffrey Wall ar fi efectuat peste 900 de zboruri interne și internaționale între 2009 și 2025. Acesta deținea o licență comercială validă de pilot, însă a fost promovat la rangul de căpitan fără să obțină licența obligatorie pentru transport aerian de linie. În momentul în care această neregulă a fost descoperită, Air Canada l-a retras din activitate și a raportat situația autorităților din Transport Canada.

„Siguranța nu a fost compromisă în urma acestui incident, deoarece toți piloții Air Canada urmează un antrenament obligatoriu la fiecare șase luni pentru a-și valida competențele de zbor, inclusiv o verificare de zbor anuală cu un pilot examinator certificat de Transport Canada”, a declarat compania într-un comunicat.

Air Canada a subliniat că situația a fost tratată cu maximă seriozitate, iar o verificare internă ulterioară a confirmat că nu există alte cazuri similare de neconformitate în rândul piloților săi. De asemenea, bărbatul a fost amendat de Transport Canada pentru lipsa licenței corespunzătoare necesare unui căpitan de aeronavă.

Poliția susține că Jeoffrey Wall ar fi depus și o plângere falsă privind un presupus furt al documentelor sale de pilot. Potrivit autorităților, neregulile din documentele sale au fost descoperite în cadrul unei verificări de rutină.

Cazul aduce aminte de filmul „Prinde-mă! Dacă poți!”, în care Leonardo DiCaprio a jucat rolul principal

Cazul pilotului de la AIR Canada ar putea să aducă aminte de povestea din filmul „Catch Me If You Can” („Prinde-mă! Dacă poți!”). Regizat de Steven Spielberg în anul 2002, filmul îl pune pe Leonardo DiCaprio în rolul lui Frank Abagnale Jr., un adolescent sclipitor care devine unul dintre cei mai căutați falsificatori de cecuri și impostori din istoria Americii, totul în timp ce este urmărit de un agent FBI neobosit, interpretat de Tom Hanks.

Filmul urmărește viața lui Frank Abagnale Jr. care, la doar 16 ani, descoperă că are un talent nativ pentru manipulare și falsificarea documentelor. El reușește să păcălească autoritățile și companiile mari, asumându-și identități de elită înainte de a împlini măcar vârsta majoratului.

Astfel, el se dă drept pilot de linie la compania Pan Am pentru a călători gratis în toată lumea, pretinde că este medic rezident și ajunge să conducă o secție de pediatrie într-un spital din Georgia, iar mai apoi pozează în asistent al procurorului general, după ce trece examenul de barou în Louisiana doar învățând pe cont propriu timp de două săptămâni. În tot acest timp, Frank devalizează bănci prin cecuri false în valoare de milioane de dolari.

Deși filmul a fost promovat ca fiind bazat pe o poveste reală, având la bază cartea autobiografică a adevăratului Frank Abagnale Jr., realitatea e cu totul alta. Investigațiile jurnalistice ulterioare au demonstrat că adevăratul Frank a mințit în carte și că în anii în care susținea că fugea de FBI și pilota avioane, el se afla, de fapt, în închisoare pentru furturi mărunte.

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