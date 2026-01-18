Cu toate astea, The Rip (căci așa se numește filmul care a urcat imediat pe primul loc în topul celor mai vizionate pelicule din România pe platforma de streaming) oferă o surpriză binevenită, reușind să iasă complet din tiparul filmelor de acțiune generice pe care giganții din lumea streamingului le-au tot produs în ultimii ani. Bine, asta și pentru că nu prea e neapărat un film de acțiune.

O distribuție de 5 stele

Regizat de Joe Carnahan și cu o distribuție plină de nume mari, condusă de prietenii de-o viață Matt Damon și Ben Affleck, The Rip spune povestea unei divizii speciale de polițiști din Miami, care descoperă peste 20 de milioane de dolari ascunși într-o casă. Cu o lipsă acută de încredere unul în celălalt, cei 5 polițiști încearcă să afle dacă printre ei există un trădător, în timp ce se așteaptă să fie atacați în scurt timp de cartelul căruia îi aparțin banii.

La prima vedere, după afiș și premisă, ai putea pleca cu ideea că The Rip este un film de acțiune destul de clasic. Regizorul Joe Carnahan subliniază însă că nu este deloc așa, iar The Rip oferă mai degrabă un mister pe care încerci să-l rezolvi în prima parte a filmului și o tensiune apăsătoare, creată și de sentimentele de neîncredere pe care personajele le au unul față de celălalt.

Jocul actorilor este excelent, deși unii au mai mult timp și scene în care să strălucească decât alții. Teyana Taylor, proaspăt câștigătoare a unui Glob de Aur pentru interpretarea într-un rol secundar în One Battle After Another, nu e la fel de impresionantă aici, pentru că nici nu are foarte multe de făcut. Steven Yeun confirmă că nu prea există rol în care să nu se facă remarcat, iar chimia dintre Ben Affleck și Matt Damon este de netăgăduit.

Scena cea mai dificilă de filmat

Am avut ocazia de a vorbi câteva minute cu Joe Carnahan, regizorul filmului, cu doar o zi înainte de lansarea oficială a acestuia pe Netflix. De-a lungul carierei, Joe Carnahan a impresionat prin filme ca Smokin Aces, The A-Team sau Narc, dar cel mai mare succes al său a fost, probabil, The Grey, un thriller cu Liam Neeson în rol principal, care are unul dintre cele mai memorabile finaluri pe care le poți vedea.

Zâmbitor, deși menționa că e puțin obosit de seara anterioară, când a avut loc premiera filmului, cu 1200 de oameni în Alice Tully Hall, New York, Joe a descris cum a decurs întregul proces de filmare, care a fost unul surprinzător de rapid.

„Am avut 36 de zile de filmare. Cea mai dificilă scenă a fost cea de la sfârșit, cu Lenco-ul (n.r.: vehicul blindat folosit de forțele de ordine), pentru că este vorba de o scenă de 17 minute în care ceea ce faci este practic blackbox theater (n.r.: termen care se referă la un spațiu mic, flexibil, cu pânze negre și care încurajează creativitatea artiștilor). Juanmi Azpiroz, directorul de imagine și Russ Faust, cel care se ocupă de lumini, au petrecut foarte mult timp lucrând la asta. Folosim oglinzi, folosim lumini, folosim scheme de culori și e o scenă foarte întunecată, te scufunzi într-un negru complet uneori și îmi place foarte mult asta. A fost o scenă dificilă, și am stat foarte mult să o filmăm, dar mi-a plăcut foarte mult”.

Despre scena de urmărire de la final, Joe adaugă și că: „Mă uitam aseară (n.r.: în timpul premierei internaționale), erau 1200 de oameni în cinematograf și nimeni nu se mișca. Și atunci știi că ceva funcționează, când nu vezi pe nimeni care se ridică să se ducă măcar la toaletă. A fost grozav”.

Povestea reală din spatele filmului

The Rip devine parcă un film și mai bun însă atunci când afli povestea reală de dincolo de ecran. Unul dintre primele lucruri pe care ți le spune pelicula lui Joe Carnahan este acela că e un film inspirat din fapte reale, astfel că am vrut să aflu mai multe.

„Prietenul meu (n.r.: Chris Casiano), care e un polițist anti-drog în Miami, a fost cel care a participat la razie în realitate. Credeau că e vorba de 75.000 de dolari, și au ajuns să fie 24 de milioane de dolari. Deci s-au schimbat unele lucruri, dar multe dintre momentele din film sunt bazate pe fapte reale.

Personajul lui Matt Damon din film este ușor bazat pe el, a trecut printr-o tragedie uriașă în viață și cred că am încercat prin asta să construim ceva pentru fiul prietenului meu, Jake Casiano, să fie ceva monumental, care dăinuiește și îți lasă o impresie puternică. Am avut mare grijă ca (filmul) să nu se simtă ca o exploatare a situației, și (Chris) mi-a oferit binecuvântarea lui.

Așa că am stat cu Mike McGrale, care e un scriitor fantastic și am scris scenariul în aproximativ cinci săptămâni. Apoi l-am avut pe Matt Damon la 24 de ore după aceea, și după încă 24 de ore și pe Ben Affleck și am pornit să facem filmul. Nu se întâmplă aproape niciodată așa, cu viteza asta, acum doi ani acest scenariu nu exista, deci e oarecum remarcabil că am ajuns aici.”

Imediat ce a fost gata filmul, Joe Carnahan a mers la Miami și i l-a arătat lui Chris Casiano, alături de un grup mic de prieteni și polițiști. „A fost un moment eliberator, uriaș, foarte emoționant. Și a fost foarte fericit și mi-a mulțumit. Asta a fost singura mea datorie, să mă asigur că fac ceea ce trebuie pentru el”, explică regizorul.

Joe Carnahan, regizorul filmului The Rip. Foto: Netflix.

Un horror, pe lista lui Joe Carnahan

Una dintre cele mai interesante și mai tensionate scene din The Rip este una foarte simplă, dar care s-ar simți la locul ei chiar într-un film horror. Unul din polițiști iese pe stradă în toiul nopții, când situația devine din ce în ce mai tensionată, iar toate luminile caselor din jur se aprind simultan, contribuind la senzația pe care cei cinci din casă o au, că sunt constant urmăriți de cineva. Cum genul horror are parte de o adevărată renaștere de câțiva ani buni, l-am întrebat pe Joe Carnahan dacă ar fi interesat să semneze și el un astfel de film.

„Mi-ar plăcea la nebunie să fac un film horror, absolut. Am câteva care îmi plac foarte mult, dar tot mi-ar plăcea să fac și eu unul. E una din ambițiile mele personale, pentru că ador genul acela. Și cred că unele dintre cele mai bune sunt făcute de oameni care nu sunt considerați neapărat ca fiind regizori de filme horror, ca Zach Cregger cu Weapons și Barbarian. Deci da, mi-ar plăcea enorm să fac un horror”.

