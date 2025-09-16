În timpul meciului Canelo vs Crawford, Liam Hemsworth (Geralt din Rivia) a prezentat un clip exclusiv din „The Witcher: Sezonul 4” și a anunțat că noul sezon va fi lansat pe 30 octombrie 2025.

După evenimentele care au schimbat Continentul în sezonul 3, Geralt din Rivia, Yennefer și Ciri se regăsesc separați de un război nemilos și nenumărați dușmani. Pe măsură ce drumurile lor se despart și scopurile lor devin tot mai clare, ei dau peste aliați neașteptați, dornici să li se alăture în călătoriile lor.

Iar dacă vor reuși să accepte aceste „familii găsite”, s-ar putea să aibă o șansă reală de a se reuni… pentru totdeauna.

Cel de-al patrulea sezon al serialului „The Witcher” are opt episoade, fiecare având o durată de aproximativ 50 de minute. Producătoarea peliculei este Lauren Schmidt Hissrich, ea fiind ajutată la scenariu de Tania Lotia, Rae Benjamin, Troy Dangerfield, Matthew D’Ambrosio, Javier Grillo-Marxuach, Clare Higgins și Mike Ostrowski.

Serialul de pe Netflix este regizat de Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez și Jeremy Webb, iar producători executivi sunt Steve Gaub, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski și Jarek Sawko) și Hivemind Content (Jason Brown și Sean Daniel).

Printre actorii care joacă în „The Witcher: Sezonul 4” se regăsesc Liam Hemsworth (îl va interpreta pe Geralt of Rivia), Anya Chalotra (o va interpreta pe Yennefer din Vengerberg), Freya Allan (o va interpreta pe Prințesa Cirilla din Cintra), Joey Batey (îl va interpreta pe Jaskier), Laurence Fishburne (îl va interpreta pe Regis), Eamon Farren (îl va interpreta pe Cahir), Anna Shaffer (o va interpreta pe Triss Merigold) și Mimi M Khayisa (o va interpreta pe Fringilla).

