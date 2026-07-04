Theo Rose a dezvăluit ce i-a spus fiul ei, Sasha, recent. Artista spune că și s-a părut „nedrept de frumos” ce a rugat-o băiețelul ei.

„Săptămâna asta am trăit cea mai aprigă căldură, m-am jucat cu zeci de copii, am filmat două videoclipuri pe sistemul «Doamne-ajută», am avut soțul plecat la filmări prin Făgăraș și, pe final, am aflat ce e aia herpangina. Credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: — Mami, să nu te faci bătrână.

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Mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum îl știi. În fine (râde)Diseară suntem la Ghimbav. Și vin așa cum sunt… puțin obosită, foarte recunoscătoare și, la cererea expresă a lui Sasha, cât se poate de nebătrână”, a scris Theo Rose în mediul online.

Ce spune Anghel Damian despre fiul lui

Întrebat recent, dacă visează ca Sasha Ioan să le calce pe urme, ținând cont că amândoi sunt artiști, Anghel Damian a dezvăluit că nu îl va condiționa în niciun fel pe copil, ci îl va lăsa să își aleagă singur calea.

„Normal, pe linie genetică poți gândi că are… La Theo Rose e și sora ei care cântă, la mine – părinții mei sunt artiști. Deci în mod cert ar avea de unde… Pe de altă parte, eu cel puțin am fost crescut în acest spirit libertin. În care orice aș fi făcut, părinții mei au fost de acord. Îmi aduc aminte de o perioadă din copilărie când am vrut să fiu jucător de baschet și făceam baschet de performanță. Părinții mei nu aveau nimic împotrivă, nu îți imagina că era o tensiune din cauza asta. Ei erau efectiv: «Dacă asta vrei, asta îți place…».

Cred că avem șansa de a-l lăsa… Și asta e o chestie importantă, să poți să ai condiția să-l lași să facă ceva. Să nu trebuiască să fie ca pe vremuri: să fii neapărat inginer, doctor, avocat, toate aceste profesii care, vezi Doamne, îți dau un statut.

Noi avem o gândire liberă. Ce va dori… nici nu îl încurajăm, nici nu îl descurajăm. Să-și facă drumul cum simte. Face foarte mult sport, adică îi place, nu știu, fotbal, baschet sau orice joc are treabă cu mingea.(…)”, a spus Anghel Damian pentru Libertatea, în primăvara acestui an.