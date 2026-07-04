Lucrările, realizate în parteneriat de Consiliul Județean Bihor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Primăria Oradea, au ajuns deja la un stadiu de 70%.

Contractul de finanțare, în valoare totală de 36,89 milioane de lei (TVA inclus), a fost semnat recent, ceea ce înseamnă că proiectul, inițial finanțat din bugetul Consiliului Județean, va putea fi finalizat conform calendarului stabilit, fără presiuni financiare suplimentare asupra bugetului județean.

Potrivit autorităților, pasajul rutier subteran, cu o lungime totală de 406 metri, este aproape finalizat.

În același timp, avansează și construcția pasajului pietonal subteran, ce va permite traversarea sigură între magazinul Jumbo și ERA Shopping Park. În acest caz, se toarnă în prezent planșeul și se amenajează spațiile pentru lifturi, elemente esențiale pentru accesibilitatea pietonilor.

Pasajul rutier subteran va avea o lungime totală de 406 metri. Acesta este construit în continuarea pasajului rutier suprateran de pe Calea Aradului, amplasat peste sensul giratoriu care asigură accesul la ERA Shopping Park, Oradea Shopping Center și Dedeman, a scris Horea Abrudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor pe Facebook.

Proiectul celor două pasaje are ca scop principal reducerea aglomerației pe DN 79, una dintre cele mai circulate zone din Oradea, care leagă mai multe centre comerciale și asigură accesul spre Aeroportul Oradea.

Lucrările sunt executate de asocierea de firme Selina și Drum Asfalt, iar acest proiect face parte dintr-un program mai amplu al Consiliului Județean Bihor, care vizează construirea a opt pasaje rutiere, atât subterane, cât și supraterane.

În prezent, se lucrează la alte șase pasaje, inclusiv cele de pe Calea Aradului, din zonele Tudor Vladimirescu – Oneștilor – Lăpușului, ieșirea spre Biharia, zona Metro și calea ferată spre Băile Felix. Cel de-al optulea pasaj, programat pe strada Matei Corvin, urmează să intre în etapa de licitație.