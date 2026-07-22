Theo Rose le-a arătat fanilor câteva momente speciale petrecute alături de fiul ei, Sasha, în culisele emisiunii „Vocea României”. Băiețelul a vizitat platoul de filmare, s-a jucat împreună cu părinții săi și a explorat decorurile, iar imaginile publicate de artistă au atras numeroase reacții în mediul online.

Sasha, alături de Theo Rose la filmările pentru „Vocea României”

Theo Rose a revenit în atenția urmăritorilor din mediul online după ce a publicat imagini din culisele emisiunii „Vocea României”, unde a fost însoțită de fiul ei, Sasha.

Artista, care face parte din juriul emisiunii, și-a dus băiețelul pe platoul de filmare, oferindu-i ocazia să descopere locul în care își desfășoară activitatea. Curios și energic, Sasha a explorat culisele și s-a bucurat de o experiență diferită, alături de părinții săi.

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Momente de familie în spatele camerelor

La filmări a fost prezent și Anghel Damian, iar cei doi părinți au profitat de pauze pentru a petrece timp alături de fiul lor. Theo Rose și regizorul s-au jucat de-a v-ați ascunselea cu Sasha, iar imaginile surprinse în culisele emisiunii au fost apreciate de fani, care au remarcat atmosfera relaxată și momentele petrecute în familie.

Alături de fotografii și filmări, artista a transmis și un mesaj emoționant. „Cele mai prețioase amintiri! O zi de muncă, dar și de grădiniță! Am experimentat și eu asta, din când în când, cu mulți ani în urmă.”

Theo Rose vorbește adesea despre viața de familie

Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. De când a venit pe lume Sasha, în urmă cu trei ani, cei doi încearcă să îmbine proiectele profesionale cu timpul petrecut alături de fiul lor.

Artista povestește frecvent despre evoluția băiețelului, despre curiozitatea acestuia și despre experiențele pe care le trăiesc împreună ca familie.

Vizita lui Sasha la filmările emisiunii „Vocea României” a fost una dintre aceste experiențe, iar imaginile distribuite pe rețelele de socializare au stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor, care au apreciat naturalețea și apropierea dintre cei trei.

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