Tily Niculae a vorbit pentru prima oară despre problemele fiului ei. „Antibioticul i-a făcut ravagii în corp”

„De azi simt că pot zâmbi iar! Tot nu treceau bubele de pe corpul lui. O lună, două, trei şi mă săturasem să tot încerc cu creme şi cremuţe. Instinctul îmi spunea că este mult mai mult. Dar ce? Am luat doctorii la rând – dermatologia. Nu sunt cuvinte să-i mulţumesc dr Diana Placintescu pentru suportul oferit.

Apoi, alergologia (…). Ştiam că nu are alergii, cel puţin nu clinic şi manifestate sub ochii mei. Dar nu reuşeam să înţeleg ce sunt, de unde sunt. Mi-au recomandat să fac testul DAO.

Nu a ieşit intoleranţă la histamina scris alb pe negru, dar nici departe nu este. L-am repetat. De două ori. A ieşit la fel.

M-am reconectat cu Ani Creţu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să i se reîntoarcă înzecit. Ea a fost cea care m-a ghidat să fac analiza Zonulin din scaun. Din această analiză am aflat că are sindromul intestinului permeabil.

Mi-a explicat ca la un copil. Să înţeleg uşor. Cu răbdare, dragoste, empatie. Ştiam că după infecţia cu Covid, ei bine, antibioticul i-a făcut ravagii în corp. (…)”, povesteşte Tily Niculae pe o reţea de socializare.

După ce a alergat de la un medic la altul, actriţa a aflat şi diagnosticul. “Ceea ce am aflat după multe luni de stres şi nervi a fost că Radu are posibilă intoleranţă la histamină, flora bacteriană nu este deloc în echilibru şi are intoleranţă la lactoză şi lactază. Mai vedem şi la gluten:).

(…) Va fi o perioadă nebună, nebună rău, însă măcar nu mai plâng. Nu mai plâng de ciudă, încerc să văd binele din toată povestea aceasta şi să-i dau înainte cu ultimele veşti. Pentru că tot azi, acasă, Stela Dinică i-a făcut o pâine fără gluten. Şi mi-a fost alături ca o soră.

Toţi oamenii pe care vi i-am menţionat au schimbat în bine totul în jurul lor. Vi-i recomand din inimă să-i căutaţi dacă va fi necesar. Las aceste gânduri în speranţa că o mamă va fi mult mai liniştită şi îşi va găsi direcţia ca mine”, a scris Tily Niculae pe contul de socializare.

