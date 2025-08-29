Cum ai rezuma experiența ta de lucru la al doilea sezon?

Tim Burton: Pentru mine, a fost o plăcere, în special datorită distribuției. A fost un grup foarte puternic și, pentru că am avut oportunitatea de a lucra cu noi membri ai distribuției în acest sezon, este un amestec de frumusețe a ceva ce e vechi, dar și a ceva ce e nou.

Sezonul 1 a fost atât de bine primit. Ce crezi că îi atrage în continuare pe oameni la personajul Wednesday Addams?

– Sunt surprins și când am parte de un succes, și când am parte de un eșec. Deci, oricum ar fi, sunt mereu surprins. Dar lucrul care m-a atras la Wednesday a fost personajul în sine. Wednesday pur și simplu mi-a vorbit. Împărtășesc viziunea ei asupra lumii, împărtășesc perspectiva ei asupra societății, părinților și școlii. Când am citit scenariul inițial, mi-a vorbit. Asta m-a convins să fac acest proiect. Mă atrage ideea că există un personaj cu care mă identific cu adevărat. Ea este cine este și de aceea este un personaj atât de ciudat. Este un personaj fidel sieși și unic.

Tim Burton despre schimbările din Wednesday, sezonul 2

Fără a dezvălui nimic, cum s-a schimbat Wednesday în sezonul 2?

– Nu am mai făcut niciodată ceva în care producția se întinde pe mai mult de un an. Wednesday este un personaj amuzant, pentru că este foarte puternică. Nivelul ei de creștere poate nu este imediat vizibil cu ochiul liber. Ea este un personaj bine definit și nu se mișcă mult. Elementul-cheie este să o menținem fidelă sieși în timp ce întâlnește oameni noi, situații noi. Încă merge la școală, ceea ce nu prea îi place, iar asta înțeleg perfect. Este un personaj atât de puternic, încât încercăm să găsim noi nuanțe, dar într-o gamă limitată. Serialul a fost întotdeauna despre personajele din inima sa și despre cine este Wednesday. Chiar dacă anvergura e puțin mai mare în acest sezon, elementele fundamentale rămân la fel.

Avem un nou director la Academia Nevermore. Cum este directorul Dort (Steve Buscemi) diferit de directoarea Weems (Gwendoline Christie)?

Am lucrat cu Steve Buscemi acum mulți, mulți ani și mereu am vrut să repet experiența. A fost o plăcere să lucrez cu el la acest proiect, pentru că a adus ceva diferit. Weems era definită de încercarea de a se integra. Fiecare nou director își aduce propria agendă, propriul fel de atitudine „Nevermore spre viitor”. A fost distractiv să-l urmăresc și să lucrez într-un format diferit de filme.

Pugsley (Isaac Ordonez) i s-a alăturat lui Wednesday la Nevermore. Spune-ne despre acel fir narativ și cum este pentru Wednesday să aibă familia atât de aproape de ea.

Ei bine, să ai familia la școală este cel mai rău lucru posibil, nu? Nu am vrut niciodată ca părinții mei să vină la școală. Wednesday este o versiune extremă a acestui lucru. Dar ei sunt acolo. Săracul Pugsley. Este un fel de exclus printre excluși, așa că îmi pare rău pentru el. Vine la Nevermore pentru prima dată, așa că ajungem să vedem frumoasa lui experiență la școală. Fiecare are o putere specială, iar el abia își descoperă noile puteri de adolescent.

Acest sezon se concentrează mult mai mult pe familia Addams. La ce ne putem aștepta de la poveștile lor?

Unul dintre cele mai interesante lucruri la Wednesday este mitologia familiei Addams. Am ancorat acel element al poveștii astfel încât să putem identifica probleme reale de familie care se întâmplă în viața reală. Adaptările anterioare pot înclina mai mult spre caricatural, dar noi aducem în atenție emoții reale, sentimente reale, probleme reale de familie. Evident, există problema clasică mamă-fiică între Wednesday și mama ei, Morticia, iar în acest sezon am mai inclus și relația Morticiei cu mama ei. După cum știm cu toții, de Crăciun, când familia se reunește, începe coșmarul. Ne-am distrat puțin pe această temă, iar Joanna Lumley în rolul mamei Morticiei a făcut totul și mai special. Relația dintre mame și fiice pe parcursul a două generații a fost foarte interesant de explorat. Copiii uită mereu că părinții lor sunt ființe umane. Iar copiii nu realizează adesea că oamenii se schimbă și evoluează. Iar atragerea întregii familii Addams la școală în acest punct al vieții lor este interesantă și provoacă fricțiuni. Acest serial este mai intens din punct de vedere vizual, dar în centrul său se află dinamici familiale foarte reale. Fiecare episod are o vibrație ușor diferită, dar în cele din urmă, acest sezon este despre familie, și nu doar familia Addams. Familia este o temă pregnantă în acest sezon.

Ce anume îți place cu adevărat la personajul Wednesday și la colaborarea cu Jenna Ortega?

Când am citit prima dată despre personajul Wednesday, m-am îndrăgostit de poveste și am rezonat cu ea. Dar asta este un aspect. Altul este: „Cine va juca acest personaj?”. Nu este ușor. Trebuie să fie cineva care inima și sufletul potrivit, iar asta am simțit în privința Jennei. Nu am avut nicio îndoială. Acesta este personajul, iar ea contribuie imens. Este un partener real în acest proces. Este deșteaptă, este ușor și distractiv de lucrat cu ea și își cunoaște personajul.

Ce spune Tim Burton despre Catherine Zeta-Jones

O vedem mai mult pe Morticia în acest sezon. Ce aduce Catherine Zeta-Jones acestui rol?

Catherine este o actriță extraordinară și aduce un simț al realității și umorului Morticiei. Catherine are o familie. Știe despre ce vorbește. Simte asta. Este important să ai pe cineva în acest rol care înțelege cu adevărat dinamica familiei, dar și umorul asociat.

Și Luis Guzmán ca Gomez?

Îmi place la Luis că scoate la iveală ciudățenia lui Gomez. Nu știi dacă este un om de afaceri malefic sau un criminal în serie. Sau ambele? Nu știu. Și Luis exprimă asta. Ador juxtapunerea dintre Morticia și Gomez. Sunt un cuplu ciudat și frumos.

Pugsley are un fir narativ propriu extins în acest sezon. Cum convinge personajul?

Isaac Ordonez a găsit calea perfectă de a fi Pugsley. Există ceva la Pugsley pentru care Wednesday vrea să-l îngroape de viu, dar există și ceva care stârnește compasiune. Mi-a plăcut în mod deosebit de el în acest sezon.

Noi actori în Wednesday, sezonul 2

Spune-ne despre bunica, un nou personaj în acest sezon, interpretat de Joanna Lumley.

Aveam nevoie de cineva cu o vibrație cu adevărat puternică. Joanna are asta, se simte când intră într-o cameră. Am lucrat cu ea puțin la un proiect animat, dar de data aceasta a fost ceva special. Anumiți actori pot veni pe un platou de filmare și dintr-o dată echipa și toți ceilalți capătă o energie, pentru că acești actori aduc ceva motivant. A fost elementul nou, chiar special, de anul acesta.

Dort este un alt personaj nou în acest sezon, interpretat de Steve Buscemi.

Steve a adus un suflu nou acestui sezon. Este cineva care intră pe platou și vezi că sunt mai mulți oameni pe platou în acea zi, distribuție, echipă, toată lumea. Poți simți pur și simplu când oamenii iubesc să privească pe cineva lucrând și îi respectă munca. La fel și pentru mine. M-am bucurat de fiecare zi, pentru că a fost distractiv și creativ.

Cum sunt arta și măiestria din serial ridicate la un nivel superior în acest sezon?

Scenograful nostru din sezonul trecut, Mark Scruton, s-a întors pentru acest sezon. Pur și simplu am creat o legătură și am simțit că el chiar a înțeles. Este multă muncă și este puțin diferit. Sezonul trecut am filmat în România. Anul acesta am filmat în Irlanda. Printr-o combinație de platouri și locații, i-am dat acea vibrație specifică Addams, ușor excentrică. Aspectul și senzația sunt, ca în toate lucrurile pe care le fac, un element important în relatarea poveștii.

Cum a fost să filmezi în Irlanda?

A fost bine. A fost pur și simplu un loc unde am lucrat ușor: oamenii, tehnicienii, toată lumea a contribuit.

Tim Burton, despre schimbările din sezonul 2 al serialului Wednesday. Cum a fost să filmeze în Irlanda, după ce a renunțat la România
Interviu
Stiri Mondene 16:10
Tim Burton, despre schimbările din sezonul 2 al serialului Wednesday. Cum a fost să filmeze în Irlanda, după ce a renunțat la România
